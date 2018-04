Gané el debate pero gracias a los mexicanos: AMLO

El candidato de Morena y la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró haber ganado el debate presidencial de este domingo, pero fue un triunfo alcanzado gracias al apoyo de millones de mexicanos que creen en su proyecto y a quienes prometió no defraudar una vez ganada la elección.

“No sé ustedes, pero yo creo honestamente que ganamos el debate, no quiero ser fantoche, pretencioso ni presumido pero nos fue bien”, dijo López Obrador en un video de tres minutos en el que también advirtió que el formato del debate no le permitió responder a las mentiras y ataques que realizaron los otros cuatro candidatos, en particular el de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.

Aunado a esto calificó al panista de parlanchín, hipócrita y farsante, sin embargo dijo que lo más importante fue haber contado con el apoyo ciudadano ya que con ello logró presentarse al debate con más confianza y aplomo gracias a los consejos y comentarios que recibe de mexicanos de todo el país.

“Habló de que cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México no hubo inversión. Pura mentira, fue cuando más inversión hubo en la Ciudad de México, incluso inversión extranjera. Y lo más importante, cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, se tenía aquí el ingreso per capita más alto del país, los habitantes de la Ciudad de México eran los que tenían el ingreso más alto en todo el país, desde luego combatimos la pobreza y echamos a andar programas sociales”.

Finalmente, el aspirante de Morena reitero que su candidatura representa el interés de todos los ciudadanos y el renacimiento de México, no un proyecto de un solo hombre o de un grupo por lo que reiteró el agradecimiento a todos los que lo han apoyado y prometió no defraudar la confianza.

“Como decía un boxeador, todo se lo debe a mi manager. La verdad se lo debo a ustedes, a los ciudadanos porque no es lo mismo ir a un debate con poco respaldo ciudadano a ir un debate a ir con el apoyo de millones de mexicanos, eso me dio seguridad, me dio mucho aplomo y además tenemos nosotros la razón y la razón más temprano que tarde triunfa, entonces muchas gracias de todo corazón a ustedes, a los ciudadanos porque me apoyan me dan consejos oran por nosotros. No voy a decepcionarles, voy a estar a la altura y ustedes y nosotros vamos a sacar a México del atraso en que se encuentra y vamos a lograr el renacimiento de México todos juntos, porque no es un asunto de un hombre o de un grupo, es un asunto de todos. Muchas gracias de todo corazón”.