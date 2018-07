Funcionarios implicados en caso Odebrecht serán juzgados antes de que termine sexenio de EPN: PGR

“Antes que termine la administración, este caso será judicializado y las personas estarán enfrentando a la justicia en una investigación complementaria”, dijo el titular de la PGR en entrevista radiofónica con Grupo Fórmula.

La Procuraduría General de la República (PGR) llevará a los involucrados en el caso Odebrecht a los tribunales antes del final de la administración de Enrique Peña Nieto, destacó el encargado de despacho Arturo Elías Beltrán.

Elías Beltrán negó que la investigación se encuentre congelada, sino que están a la espera de que autoridades brasileñas les entreguen información para consolidar el caso y que los responsables sean juzgados ante las instancias correspondientes.

Sin embargo, dijo que por la secrecía de la investigación y el debido proceso no se puede hablar ni del número de personas implicadas ni de sus nombres.

El pasado 11 de junio, The New York Times reveló que el Gobierno mexicano tenía evidencias para acusar en contra de funcionarios implicados pero que no lo hacía para no afectar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el pasado proceso electoral.

El medio estadounidense recordó que a finales de 2016 la empresa confesó a autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil que pagó sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos; así como un total de casi 800 millones de dólares en sobornos por toda América Latina para asegurar contratos gubernamentales.

Asimismo, destacó que si bien estas declaraciones han dejado presidentes destituidos y funcionarios en prisión, en México las dos investigaciones federales abiertas por el caso se encuentran estancadas, como las indagatorias políticamente delicadas en el país.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, una de las investigaciones que inició un Fiscal especial identificó a una persona cercana a Presidente Enrique Peña Nieto como sospechoso, pero el entonces Fiscal Santiago Nieto fue despedido por el Gobierno en octubre y con ello, el caso detuvo su curso y las respuestas a las solicitudes de información al respecto tardan meses.

LOZOYA, PARTE DE LA INVESTIGACIÓN

Emilio Lozoya Austin, ex Director de Pemex y miembro de la campaña del entonces candidato a la Presidencia en 2012, Enrique Peña Nieto, fue acusado por un alto ejecutivo de la constructora brasileña de recibir un soborno de cinco millones de dólares en 2014, mientras que otros tres altos funcionarios de Odebrecht aseveraron que Lozoya había recibido más de 10 millones de dólares en sobornos.

Al respecto, Elías Beltrán señaló que Lozoya forma parte de la investigación, pero que debido a la “serie de amparos presentados por su defensa“ no se ha podido judicializar el caso.

En diversas ocasiones, el ex director de Pemex ha negado las acusaciones en su contra.

El titular de la PGR puntualizó que a diferencia de otros países donde Odebrecht estuvo implicado en casos de corrupción, las autoridades mexicanas buscan que la empresa no sólo repare el daño sino que también sea inhabilitada.

Fuente: Sin Embargo