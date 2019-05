Fueron 2 libros-bomba los que llegaron al Senado: FGR

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que no fue uno, sino dos “libros bomba” o paquetes explosivos que se recibieron este miércoles en el Senado de la República, uno de ellos, dirigido a la senadora Citlali Hernández.

Sin embargo, no dio el nombre del destinatario del segundo paquete explosivo.

Y a pesar de que la investigación aún está en curso, Gertz Manero aseguró que el atentado con un “libro bomba” se trató de un caso armado y mediático para provocar un escándalo.

“No es una cosa de mayor impacto, pero se trató de hacer no un daño, sino un escándalo. Parece que aquí todo tiene que ser a base de escándalos”, lamentó.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, el titular de la FGR precisó que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, fue quien reveló el caso al solicitar la intervención de la dependencia.

“Me dijo que no había ocurrido ese caso, que no había ningún daño físico, que más bien parecía otra cosa de escándalo y de oportunismo mediático. Por lo menos él me dijo que no eran nada más una, sino dos senadoras las implicadas”, recalcó.

“Ordené que fueran ministerios públicos y peritos. Se cumplió y se va a hacer toda la investigación, porque el Senado tiene un equipo de seguridad y de cámaras que no puede ser ajenas a las conductas que se están acusando”.

Por otro lado, Gertz Manero descartó cualquier injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso Lozoya-Ancira, por supuesto lavado de dinero por la compra venta de la planta petroquímica Agro Nitrogenados.

“A él no le corresponde la tarea que le corresponde a la Fiscalía. Él (el presidente) no está generando ninguna persecución, de ninguna naturaleza”, dijo.

Esto, al dejar en claro que los expedientes y los procesos que tiene a su cargo a la Fiscalía “son absolutamente autónomos, y todos los procedimientos, todos, que están pendientes y que sean procesables, los vamos a procesar, entre ellos Odebrecht, pero ese es un compromiso que hice público”, puntualizó.

“El presidente no ha caído en ninguna contradicción”.

El Fiscal detalló que se trabajó con sigilo para integrar el expediente contra Alonso Ancira, detenido en España. Aunque reconoció que el director de Altos Hornos de México salió del país, por tierra, una vez que se dieron a conocer, de manera irregular, datos de la averiguación.

Esa, dijo, es la razón por la que aún no se ha logrado la detención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Se fugan ya de una orden específica de detención, que es la orden de aprehensión. Tienen la orden específica de que van por ellos”.

De ahí, agregó, que las audiencias para obtener la orden sean privadas. Pero no dejó duda en la pronta detención de Lozoya Austin.

“En eso estoy. Ya tenemos avances”, recalcó.