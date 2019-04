Frenan a magistrados contra la corrupción

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció que en este periodo de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril, no habrá nombramientos de los 18 magistrados anticorrupción de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pendientes desde 2017, y que fueron concebidos como parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, porque ahora son vistos como un exceso.

“No habrá magistrados, los 18 de las salas. No habrá”, explicó Monreal en una breve conversación con Excélsior, luego de que el legislador federal anunciara, por medio de un comunicado oficial, que, incluso, esos 18 magistrados no tienen sustento constitucional.

De esta manera, el Senado no procederá al nombramiento de los 18 magistrados anticorrupción que están pendientes desde abril del 2017. Se trata de nombramientos hechos por Enrique Peña Nieto, dado que el Senado no ha cerrado oficialmente ese proceso legislativo y el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha mandado sus propuestas.

La semana pasada, Ricardo Monreal presentó su propuesta para aumentar de 11 a 16 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para integrar una nueva Sala especializada en materia de corrupción y este domingo difundió un comunicado oficial donde precisa que no existe sustento constitucional y justificación presupuestal para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) cuente con 18 magistrados más en materia anticorrupción.

“El Sistema Nacional Anticorrupción no funcionó. Es una iniciativa con mucha burocracia. Hubo una gran expectativa, lo cierto es que no funcionó. No ha funcionado y no ha habido un solo caso, desde la transformación del Tribunal Fiscal al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo y al Tribunal actual especializado en materia administrativa, no ha funcionado”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Recién el 18 de octubre de 2018, el Senado reabrió formalmente el proceso de ratificación de los 18 magistrados anticorrupción, con la propuesta original hecha por el presidente Enrique Peña Nieto desde abril de 2017 y que fue frenada por la LXIII Legislatura, porque el PAN exigió primero la eliminación del llamado Fiscal Carnal y el PRD de entonces acusó que la lista estaba integrada por filo panistas y priistas.

La Mesa Directiva instruyó a las comisiones unidas de Hacienda y de Justicia a retomar el proceso de ratificación, dado que a pesar de que originalmente ambas comisiones tuvieron esa responsabilidad, la politización del tema llevó a que se turnara a la Junta de Coordinación Política, donde quedó suspendida.

Ayer, Monreal informó que este año tampoco saldrán esos nombramientos y estarán en el análisis de desaparecerlas de la ley, a fin de que sea la SCJN la que atienda el tema con una nueva sala especializada.

“Ese modelo está muy burocratizado. En lugar de crear cinco salas, cuatro regionales y una especializada o una Superior, con 18 magistrados que están pendientes de nombrar, es mejor crear una sala superior de la Corte, una tercera Sala”.

Orden judicial

En días pasados, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió que el Senado de la República y la Comisión Permanente han incumplido con su obligación constitucional de dar operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción al no ratificar o rechazar a los 18 magistrados.

Por ello, el Tribunal Colegiado ordenó al Senado retomar y concluir el proceso de designación de los 18 magistrados anticorrupción, pendiente desde 2017.

El tribunal confirmó la sentencia de amparo que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) interpuso en contra del Senado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y del Presidente de la República.

Fuente; Excélsior