“Fox y Calderón no han entendido que su tiempo terminó”: Tatiana Clouthier

Estos orígenes han hecho de Clouthier una vocera natural contra las puyas que lanzan a Morena los expresidentes del PAN, tanto Fox como Felipe Calderón (2006-2012). Los exmandatarios se han convertido, desde las redes sociales, en activos detractores de las aspiraciones de López Obrador, quien lidera todos los sondeos rumbo a las elecciones del 1 de julio. “Tanto Fox como Felipe padecen del mismo problema. No supieron irse a su casa ni han entendido que su tiempo terminó, como hizo el propio [Ernesto] Zedillo (1994-2000). Felipe está muy inquieto en su casa y tanto él como Vicente parece que tienen un dedo peligrosísimo para tuitear una cantidad de tonterías. No piensan si no eructan cotidianamente”.

Después de abandonar al PAN, Clouthier trazó un camino en favor de los políticos sin partido. “México transitó hacia una democracia que fue secuestrada por los partidos. Tras mi renuncia me sumé a la sociedad civil, donde me tocó trabajar para que los partidos y gobernantes tuvieran ese contrapeso que ya no tienen”, dice. Ella fue aspirante a alcalde de San Pedro y su hermano mayor, Manuel, es candidato independiente al Senado por el Estado de Sinaloa en estos comicios. Antes de incorporarse de ser nombrada coordinadora de campaña, el pasado 15 de enero, Clouthier colaboró con las células de Morena en Nuevo León. “Los ayudaba con la comunicación y la estrategia para que los que fueran candidatos obtuvieran más votos que los años anteriores”.

Clouthier y el principal asesor económico de López Obrador, el empresario Alfonso Romo, tienen entre sus objetivos impulsar el voto del candidato de Morena en el norte del país. Algunos sondeos muestran que su ventaja se reduce en Estados como Nuevo León, Tamaulipas o Coahuila, algunas de las entidades que conforman la segunda circunscripción electoral, frente a Ricardo Anaya, candidato de por México al Frente. En 2012, López Obrador quedó en tercera posición, detrás del PAN y PRI, con 443.000 votos del industrioso Nuevo León. Esto es todo un reto porque muchos grandes empresarios aún ven con desconfianza al aspirante de izquierdas.