Force Fest 2018: El peor festival del año

MÚSICA PARA EL MAL TRAGO

Decían que la única forma de pago era con unas pulceras, a las que les tenías que recargar dinero, imagino que en unos lugares donde decía “Force Bank”. Jamás me formé en ellos y todos los vendedores aceptaron mis billetes sin problema. Vimos a P.O.D. y cantamos “Youth of the Nation” y “Alive”. Ellos se presentaron en uno de los escenarios principales, que eran dos, uno al lado del otro, intercalándose entre bandas. Ya no nos movimos de ahí. La lluvia se detuvo, pero el suelo de pasto ya era de charcos y lodo. Amasado por los pasos de los presentes, ese piso donde alguna vez jugaron golf, quedó convertido en un repugnante pantano.

Alice in Chains y Stone Temple Pilots se presentaron ese día y aunque ambos tocaron algunos de sus éxitos, es cierto que sin la alineación original perdían mucho encanto. Sobre todo Stone, quienes tras la expulsión y posterior muerte de Scott Weiland y Chester Bennington, traen ahora a Jeff Gutt al frente. Él no es más que una mala imitación de Weiland, tratando de moverse como él sobre el escenario y con un look bastante similar al del fallecido cantante. Por su parte, Alice In Chains tiene mejor suerte en esta nueva etapa de su carrera, tras a la muerte de Layne Stanley en 2002. Así lo demostraron con gran fuerza sobre el escenario, tanto con rolas viejas como “Them Bones” y “Rooster”, como otras de sus más recientes producciones. El sonido era bastante fuerte y bueno y de vez en cuando se escupían llamaradas de fuego que daban calor a los presentes.

El plato fuerte fue System of a Down y no decepcionaron. Tocaron un repertorio completo de todos sus grandes éxitos y algo más. No hubo canción pendiente: desde “Aerials” hasta “Spiders”, pasando por “Chop Suey!” y “B.Y.O.B.”, para cerrar con toda la energía de “Sugar”. El camino de regreso fue un suplicio. Por todo el lugar se escuchaba un “splash-splash” de los pasos de la gente, cuyo calzado estaba cubierto en su totalidad por lodo, sin mencionar el pantalón y quizá otras prendas para los menos afortunados que resbalaron en algún momento. Todos éramos una masa pestilente de lodo y humedad y cada pegajoso paso se sentía más pesado. En el camino vimos algunos automóviles atascados, con las llantas luchando por liberarse del lodo. Entre el pesado tráfico, logramos llegar a nuestro camión. Sucios y molidos volvimos a casa.