Fin del TLCAN sería ‘un Brexit para México’, advierte Nobel de Economía

Terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sería como un Brexit para México y traería mayor pobreza para el país, advirtió Paul Krugman, Premio Nobel de Economía.

Al participar en las “Conversaciones con The New York Times”, Krugman explicó que pueden darse dos formas en las que este acuerdo podría acabar:

La primera, en la que no se tengan mayores barreras, se apliquen las tarifas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el impacto sea en cuanto a la certidumbre, al momento de hacer negocios entre estas naciones.

La otra salida sería “lo duro”, en donde con un mensaje de odio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imponga tasas hasta de 30% a las empresas mexicanas que quieran hacer negocios con su país.

De cualquier manera, México va a sufrir, a pesar de que tiene una economía robusta y habilidades de manufactura que ha desarrollado en los últimos 30 años; el país va a quedar más pobre. Sería como el Brexit en Europa. El Brexit va a dejar a Gran Bretaña 2% más pobre y algo así sería incluso con una salida suave del TLCAN”, explicó Krugman.

Cuestionado sobre la corrupción, el especialista opinó que un ambiente altamente corrupto representa la muerte de cualquier mediana empresa.

Respecto a las elecciones presidenciales en 2018 consideró que un eventual triunfo de un candidato de izquierda como Andrés Manuel López Obrador no representa peligro ni nada de que amedrentarse, pero sí complicaría las negociaciones del TLCAN en un escenario de por sí tenso porque no habría una persona en el Congreso de Estados Unidos que no lo relacionaría con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Fuente: Excélsior