Filtran audio en el que Javier Duarte regaña a su extesorero por retraso en envío de mil mdp al PRI

En cuentas de Facebook, identificadas con el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, se retomó un audio en donde el entonces mandatario estatal Javier Duarte discute con su tesorero Tarek Abdalá Saad por el retraso en el envío de mil millones de pesos al PRI nacional.

El regaño de Duarte a Abdalá es previo a la elección de gobernador de 2016; ahí, el entonces mandatario –preso en una cárcel militar de Guatemala y ya en vías de extradición– recrimina a Tarek Abdalá –hoy diputado federal priista con un juicio de procedencia estancado– el que no han llegado “las cajas de huevo” al Comité Ejecutivo Nacional del PRI y que ya existe molestia en la cúpula partidista por el retraso “de los recursos”.

En respuesta, Abdalá Saad responde que “habría que checar”, y se compromete con el entonces gobernador a que tratará de que a la brevedad se cumpla cabalmente el envío del “último peso y centavos”.

Este modus operandi de filtraciones y audios es igual al registrado con el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita –con prisión preventiva de un año en el penal Pacho Viejo–, a quien desde la cárcel le filtraron un audio en el que asegura que Duarte entregó a testaferros del priista Héctor Yunes mil 300 millones de pesos para los gastos de campaña a la gubernatura en 2016.

Así, el gobierno de Yunes Linares adoptó esta modalidad de filtrar audios en redes sociales y esperar a que sean medios locales y luego nacionales quienes retomen los escándalos.

En la conversación telefónica entre Duarte y Abdalá –este último protegido de la expresidenta del DIF estatal, Karime Macías–, el extesorero sale regañado por su poca eficiencia para aceitar la maquinaria electoral.

“Me están hablando del PRI nacional porque quedé de enviarles los recursos desde hace dos días, y no les ha llegado nada. Háblale a Iván (en alusión al excontralor general del estado, Iván López Fernández y recientemente candidato perdedor a la alcaldía de Emiliano Zapata). Son mil, no es cualquier chingadera, puedo entender que se tarde, pero no que no llegó, que sí salieron de aquí las cajas de huevo, si no me van a hacer de chivo los tamales (sic)”, dice un irritado Duarte.

Javier Duarte también reprocha al hoy diputado federal que de no resolver en breve “el tema” pendiente con el PRI nacional, él mismo tendrá que buscar a todos y darle solución.

“Ahora resulta que lo voy a tener que buscar yo”, fustiga el exmandatario para luego recriminar: “Si no estoy pintado, chingao”, explota Javier Duarte.

Hoy el fiscal general Jorge Winckler Ortiz aclaró que los audios, tanto de Bermúdez como ahora de Tarek Abdalá y de Javier Duarte, no tienen validez como pruebas, sin embargo, refirió que en ambos casos ya se abrieron carpetas de investigación para tratar de ahondar en el asunto.

Winckler aseguró que hay más delitos y deslinde de responsabilidades en contra de Duarte de Ochoa, los cuales serán presentados una vez que el exmandatario veracruzano pise una prisión mexicana.

