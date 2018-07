Fideicomiso de Morena no tuvo un uso electoral: INE

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que no hay evidencias que confirmen que el Fideicomiso Por los Demás, de Morena, para apoyar a los afectados del Sismo del 19 de septiembre, haya sido utilizado en las campañas electorales, informó Excélsior.

En conferencia recordó que el Instituto resolvió la semana pasada sancionar a Morena con una multa de 197 millones de pesos por dicho fideicomiso; no obstante, aclaró que éste no fue usado para los comicios del pasado 1 de julio.

“Es importante subrayar que no se constató un uso electoral de los recursos involucrados a diferencia por lo planteado por el partido denunciante. No hay elemento que cuestione los resultados de la elección. Estamos ante un caso que no se ajusta a las normas de financiamiento”, afirmó.

Aclaró además que, contrario a lo que había expuesto el partido denunciante, el INE no “jugó” con los tiempos de la investigación para beneficiar electoralmente a Morena, sino que la indagatoria se resolvió según los plazos que la misma requería.

Córdova Vianello aseveró que la actuación del INE durante este proceso se apegó a los principios de independencia, por lo que en ninguna decisión “intervienen intereses políticos, económicos ni sociales”.

“La actuación del INE se ha apegado a principios de legalidad, parcialidad e independencia. Su actuación ha sido sin filias ni fobias; es decir, sin sesgos políticos. El INE no aceleró ni retrasó las investigaciones. Rechazamos los señalamientos que indican algún tipo de intencionalidad política de nuestra parte en el sentido de nuestra resolución”, dijo.

Invitó a revisar la resolución del INE sobre este caso, que ya es pública, para “verificar la imparcialidad de las indagatorias”.

Además, aplaudió que Morena se haya conducido por la vía legal, ya que acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la resolución, la cual, dijo, será respetada una vez que sea dada a conocer por los magistrados.

“La resolución del INE ya es pública y puede ser consultada; no obstante, quien no esté de acuerdo, venturosamente puede impugnar ante el Tribunal Electoral. De hecho Morena lo hizo y celebramos que ante las diferencias se haya seguido el cause institucional. Ésa es la arena y no otra donde debe encausarse”, afirmó.