Ferriz de Con y Ríos Piter compiten ‘por la libre’

Armando Ríos Piter, quien ha pasado por las dos cámaras del Congreso de la Unión, niega que su pasado perredista lo vincule con intereses políticos opacos. Afirma que las candidaturas independientes pueden prestarse a la manipulación, pero asegura que él sólo se debe a sus votantes”.

-¿Por qué buscar una candidatura independiente?-

“Creo que el sistema de partidos ya no está dándole respuestas animosas y positivas a la ciudadanía. Yo milité más de 10 años en el PRD, y si bien estoy convencido de que no hay democracia sin partidos políticos, no hay peor condición para una democracia que tener partidos como los que tenemos hoy en México.

“Lo que hacen es alimentar el fenómeno de corrupción que arranca en sus campañas políticas y que después continúa con los otros fenómenos de la letra “C”: compra de votos, clientelas electorales, que son las personas que reciben recursos; compadres que financian las campañas; y contratos de obra pública, que son los que reciben esos compadres.

“Creo que la adicción al dinero de los partidos genera esa dinámica. Hoy lo que propongo es que mandemos a los partidos a rehabilitarse, va a ser necesario para desarrollar un nuevo momento en nuestra democracia, hoy me parece que hay que ganarles a los partidos por una ruta alternativa”.

¿Considera que un independiente tiene posibilidades reales de ganar en 2018?

“Si nosotros hacemos las cosas buscando gastar menos que lo que gastan los partidos, de manera radical, me parece que tenemos fuertes probabilidades (de triunfar)”.

-¿Estaría dispuesto a dialogar con los otros candidatos independientes para lanzar una candidatura común?-

“Así lo he hecho. Eso lo empecé a hacer desde un primer momento, yo busqué a todos los que aspiran a llegar por esta ruta. Con la única persona que no me he sentado es con Marichuy. Me interesa mucho tratándose de un tema indígena y de una candidata que trae el acompañamiento del EZLN”, concluyó.