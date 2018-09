Fernández Noroña llama “cobarde” a Muñoz Ledo, y él le revira: “usted es un golpeador”

El diputado Gerardo Fernández Noroña confrontó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, previo al inicio de la sesión de este martes, luego de que ayer no se le permitió la entrada a Palacio Nacional para el mensaje del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Fernández Noroña reclamó a Muñoz Ledo por las agresiones que recibió ayer por parte del Estado Mayor Presidencial en Palacio Nacional, a donde se presentó cuando el Presidente Peña daba su informe.

Hoy el legislador de izquierda subió a la tribuna, tomó el micrófono y acusó de traidores a Muñoz Ledo y al Senador Martí Batres por haber acompañado a Peña Nieto en su mensaje.

Diputados le gritaron a Fernández Noroña: “¡Fuera, porro!”.

–No le voy a conceder el uso de la palabra porque usted fue el agresor –dijo Muñoz Ledo hoy– No le voy a escuchar.

Muñoz Ledo le dijo que él acudió a la ceremonia en calidad de presidente de la Cámara de Diputados y que ni él ni Batres lo agredieron.

Fernández Noroña se plantó frente al presidente de la Mesa Directiva y comenzó a reclamarle.

La confrontación subió de tono cuando Muñoz Ledo acusó a Noroña de querer provocarlo y no aceptó la moción que pedía el legislador.

“No le voy a conceder el uso de la palabra, no permitiré que usted ponga desorden en este Congreso”, le respondió Muñoz Ledo y acusó que él fue el agresor. “Usted es el golpeador”, le dijo.

“No me falte al respeto porque somos pares”, le dijo Noroña desde su curul y le exigió el uso de la palabra.

Ayer, frente a Palacio Nacional, Fernández Noroña criticó que los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Batres Guadarrama y Muñoz Ledo, entraran al evento a “avalar” la administración saliente.

Aseguró que tanto Batres como Muñoz Ledo habrían entrado a Palacio Nacional sin identificarse y decidió hacer lo mismo; pero no logró entrar al inmueble: fue retenido por miembros del EMP. Fue en este momento cuando el Diputado Federal llamó “traidores ” a ambos legisladores.

“Yo llegué a la puerta aquella hablé con el jefe del EMP, y le dije pregunta, aquí estoy, no violenté nada, como aquí tampoco violenté nada, simplemente iba ingresar, igual que ingresaron Muñoz Ledo y Martí Batres que no se identificaron, que no presentaron ningún gafete”, dijo.