Felicidad de los mexicanos no es igual a la de otros países

El bienestar subjetivo es mayor para las personas más jóvenes, y en la medida en que se va avanzando a grupos de personas con mayor edad, el promedio de satisfacción con la vida va disminuyendo, pasando del 8.2 en las personas entre 18 y 29 años, al 7.5 en aquellas que cuentan con 75 o más años.

Los resultados del Biare* arrojan que: el promedio de satisfacción en el decil con mayores ingresos es de 8.6, mientras que en el de menores ingresos es de 7.4; un comportamiento similar, pero menos marcado, se registra en el balance afectivo, en el decil más alto es de 8.7 en emociones positivas y 2.3 en negativas, mientras que en el más bajo es de 8.2 en emociones positivas y 2.9 en negativas.

La gente con acceso a redes sociales reportó un nivel de satisfacción de 8.3, en contraste con 7.8 de aquellos que carecen de estos medios tecnológicos; quienes tienen contacto telefónico con amistades o familiares que no son parte del hogar reportan un índice de 8.2, en contraste con un 7.6 de aquellos que no lo hacen; quienes lo hacen vía textos digitales un 8.3, contra un 7.8 de quienes no lo realizan.

En general, la mayor parte de las personas reporta niveles de satisfacción con la vida relativamente altos, la mayor concentración de las respuestas a las preguntas del Biare se ubican en los niveles ocho, nueve y 10. Este relativo optimismo de los mexicanos encontrado por el Inegi es consistente con un estudio llamado World Happiness Report, que concentra información de 156 países, y donde México se ubica en el lugar 25 en el reporte más reciente, que es de 2017.

* Bienestar Autorreportado (Biare), un método estadístico que permite determinar el bienestar subjetivo. Una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para que los países comenzaran a generar información sobre este tema.