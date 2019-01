Expresidentes toleraron el robo de gasolina: AMLO

Poco antes de finalizar la conferencia desde palacio Nacional, López Obrador sostuvo que el robo de combustible “fue tolerado” por los expresidentes mexicanos Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero no hicieron nada para combatirlo.

“Había una especie de ceguera, no se veía y cómo que no se ve que se están robando mil pipas diarias, era una especie de tolerancia, algo pactado o que se daba por hecho, pero de tiempo atrás, estamos hablando de tres sexenios, así y los sistemas (..) había la información, pero no se actuaba, es muy difícil decir ‘yo no sabía’, las autoridades sabían” expuso.

-¿Fueron cómplices los expresidentes?, se le preguntó.

-Tolerancia vamos a decir, de todos hubo omisión, lo sabían todos, desde Fox, ¿quién le siguió?, Calderón, todos.

-¿Enrique Peña Nieto le mencionó algo al respecto? ¿Usted lo cuestionó?

-No, no, sobre este tema, pero era evidente que se sabía; tan se sabía que el sistema de información lo encontramos establecido, no así el sistema de información sobre homicidios, sobre robos, una cosa increíble