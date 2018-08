Expresidente del PRD renuncia a su militancia

Agustín Basave, quien fue presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), renunció a su militancia, a través de una carta dirigida al presidente del partido, Manuel Granados.

Argumentó que ya no hay condiciones para que el PRD se libre “de sus desviaciones cupulares y lastres tribales”.

En la misiva, el diputado federal agregó que le entristece separarse de la militancia, de los miles de mexicanos que se jugaron la vida por impulsar la democracia y construir una patria para todos.

Agustín Basave indicó que “no hay condiciones para que el partido se libre de sus lastres”.

“Como lo propuse durante mi presidencia y lo reiteré en junio de 2016 en el documento sobre su renacimiento que elaboré a guisa del diagnóstico y prescripción. Hoy, tras las elecciones del 1 de julio y el trastrocamiento del mapa político-partidista de México, no me cabe la menor duda: sin brújula ética el PRD no podrá salir de su extravío”, sostuvo.

Basave expuso que a pesar de perder la esperanza en su redención, tiene el privilegio de haber presidido al partido histórico de la izquierda mexicana, sin el cual no se puede entender la historia reciente del país.