Exigen justicia a seis meses del asesinato de Javier Valdez

Este 15 de noviembre, que se cumplieron seis meses del asesinato del corresponsal de La Jornada y colaborador de RíoDoce, Javier Valdez, coincidió con la entrega del primer informe del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, por lo que periodistas y activistas se dieron cita afuera del Congreso del estado, a las 10 de la mañana, para exigir “justicia” para el periodista.

Este miércoles a las 10 de la mañana inició la protesta con la colocación de mantas afuera del Congreso local. En entrevista, Ismael Bojórquez Perea, director del semanario RíoDoce, dio a conocer que serán recibidos por la mesa directiva del Congreso de Sinaloa, para entregar a los legisladores un documento donde exigen una postura más enérgica para el esclarecimiento del asesinato de Valdez Cárdenas.

Minutos antes de las 11 de la mañana, el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, en representación del gobernador Quirino Ordaz Coppel entregó a la mesa directiva del Congreso de Sinaloa, el primer informe de Gobierno.

En medio de la entrega, reporteros y activistas demandaban “¡Justicia!”, además de protestar con pancartas.

El pasado 15 de mayo, Valdez Cárdenas fue asesinado al salir de las oficinas del semanario RíoDoce, donde colaboraba. A seis meses del crimen, ésto no ha sido resuelto, no se ha identificado a los intelectuales del mismo y no se han dado a conocer avances de la investigación.

Fuente: La Jornada