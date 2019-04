Exhibirán a gasolineras que venden caro y dan menos del litro

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este lunes dará a conocer la lista de qué gasolineras en todo el país venden más caro el combustible, pues señaló que el precio de 19 pesos por litro “es un abuso”, informó Excélsior.

Utilizando el nombre del municipio campechano donde entregó simbólica este domingo tarjetas de programas sociales, el mandatario dijo a la corrupción “toma tu Champotón”, y reafirmó que cumplirá con el compromiso de no aumentar más allá de la inflación el precio de la luz, el gas y los combustibles.

“Nosotros estamos respetando que no aumente el precio, pero el que la distribuye, no todos, pero sí algunos, están abusando. Se les entrega a 16 pesos y están vendiendo en 19 y a 20 pesos, están quedándose con un margen de utilidad mayor a lo de antes, están abusando, ya vamos a poner orden, ya mañana en la conferencia de temprano voy a dar quién es quién en los precios de los combustibles para que la gente sepa qué gasolineras venden barato, qué gasolineras venden caro, y si así no vamos a controlar lo del aumento vamos a establecer en donde se va a vender más barata la gasolina y el diésel”, expresó.

El presidente López Obrador reiteró que la corrupción no tendrá espacio en su gobierno, menos en el sector público; en ese sentido pidió a los ciudadanos no desesperarse sobre recibir los apoyos económicos de programas sociales, como el de adultos mayores, pues dijo que “no es fácil echar a andar al gobierno, (porque) era un elefante que estaba echado, reumático y magoñoso”.

“Y hay que pararlo y empujarlo para que camine porque es un cuerpo de avance lento, pero ahí lo estamos empujando y entre todos va a tener que caminar porque lo vamos a empujar todos, por eso doy a conocer para que me ayuden, ustedes me tienen que ayudar porque yo voy a estar viniendo a Champotón y a todos los pueblos a hacer evaluaciones y me van a decir ‘va bien el programa, sí me está llegando el apoyo; o no, no me está llegando el apoyo’”, señaló.

En el evento, el gobernador priista de la entidad, Alejandro Moreno Cárdenas, respaldó totalmente al Ejecutivo federal ya que “con unidad, reconciliación y trabajo en equipo”, y “no es a gritos y a sombrerazos que vamos a arreglar las cosas en este país”.

Por ello lo importante es que se afilien, es que se registren en los padrones de la Secretaría del Bienestar, que atiendan la información que dan los funcionarios federales para que todos ustedes puedan recibir los beneficios, las becas, los apoyos para los adultos mayores y para los jóvenes, que es muy importante”, dijo.