Ex secretario del jefe del Estado Mayor Presidencial con EPN es asesinado en su casa, en Edomex

Sergio Hernández Vega, identificado como el ex secretario particular del ex Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) Roberto Miranda, fue asesinado hoy dentro de su casa en el municipio de Atizapán, Estado de México.

De acuerdo con medios nacionales, el ex integrante del extinto Estado Mayor durante el sexenio de Enrique Peña Nieto habría sido asesinado luego de ser víctima de un presunto asalto.

Vigilantes del Fraccionamiento Condado de Sayavedra, donde vivía Hernández Vega, habrían alertado a la policía municipal del incidente.

Hernández Vega solicitó desde el año pasado su retiro como Teniente Coronel de la Defensa Nacional luego del anunció del Presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el órgano con un carácter técnico-militar encargado de cuidar las espaldas del líder del Ejecutivo, de la seguridad de su familia, de los secretarios de Estado y candidatos presidenciales, entre otras personas.

El diario Reforma reportó que el domicilio donde Sayavedra fue encontrado lo utilizaba para descansar por lo que se encontraba ahí desde el lunes. Su esposa habría informado a la Policía que en la casa no estaba su auto.

El asesinato s se registró un día después de que se confirmara que los ex gobernadores del Estado de México tendrán que pagar con dinero propio sus escoltas, secretarias y asistentes por la promulgación de un decreto que elimina los privilegios que gozaban los mandatarios priistas.

La medida fue impulsada por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), modificando los decretos 86 y 87, vigente por más de siete décadas que permitían que los ex titulares del Ejecutivo estatal se beneficiaran de seguridad, como asesores pagados por el erario.

Actualmente eran seis políticos que recibían los apoyos, entre ellos, el otrora Presidente Enrique Peña Nieto, además, Arturo Montiel, César Camacho, Emilio Chuayffet, Ignacio Pichardo y Alfredo Baranda.

Desde enero pasado elementos de seguridad pública de Ecatepec que fueron destinados en la pasada administración como escolta personal del ex Alcalde y ex Gobernador Eruviel Ávila Villegas, así como del obispo Onésimo Cepeda Silva, fueron reincorporados a las filas municipales.

De acuerdo con información del área de Comunicación Social del municipio, por órdenes del Alcalde Fernando Vilchis, se eliminó dicha medida de seguridad con la que contaban los personajes citados, esto, dijeron, para bien de la población del municipio.

Fuente: Sin Embargo