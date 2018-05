EU anunciaría hoy aranceles al acero mexicano

En el marco de la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la que se ha instado a reforzar el multilateralismo y evitar las guerras comerciales, trascendió que el presidente Donald Trump anunciaría hoy la imposición de tarifas arancelarias de 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio para México, Canadá y la Unión Europea, informaron tres fuentes al Washington Post.

La exención del arancel siderúrgico para estas naciones se establecía hasta el primer día de junio, y uno de los factores que iban a definir si se prolongaba más, era el estado que presentaran las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a finales de este mes, de acuerdo con Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU.

“Lo que ha buscado México es no entrar en una guerra arancelaria, sin embargo quien está tomando la iniciativa es el propio EU, porque si lo está haciendo es porque Trump dijo que iba a aplicar las tarifas si el tratado (TLCAN) no satisfacía sus intereses y él (Trump) no ha tenido la satisfacción de concretar el TLCAN”, dijo Juan Manuel Chaparro, presidente de fomento industrial de la Cámara de la Industria de la Transformación, en entrevista.

La iniciativa privada estadounidense es de los principales críticos de la medida ya que aseguran que la industria de manufactura de ese país podría resultar muy afectada.

“Dicho movimiento impactaría a los fabricantes estadounidenses con costos más altos, haría lento el crecimiento del sector de la construcción de EU y frenaría la creación de empleos de estas dos industrias clave. Los precios del acero en Estados Unidos ya son casi 50 por ciento más altos que en Europa y China, y los del aluminio han sido extremadamente volátiles; este movimiento sumaría sustancialmente a estos retos”, dijo el vicepresidente de la US Chamber of Commerce, Myron Brilliant.

Además, mencionó Chaparro, la medida tendría un efecto ‘boomerang’ en los sectores que utilizan los productos siderúrgicos para sus procesos o productos.

“Es un ‘boomerang’ para Estados Unidos, lanza la imposición de aranceles y de regreso le va a afectar al país, ¿por qué? Por ejemplo, una lata de atún, es de aluminio, si hoy alguien de EU la importaba a un dólar ahora la tendrá que pagar a 1.10. El mercado interno estadounidense es el que va a sufrir los efectos primarios”, previó Chaparro.

Datos de Statista arrojan que EU importó de México en 2017 más de 2.5 mil millones de dólares de aluminio y 300 millones de dólares de acero, lo que convierte al país en el sexto exportador y Canadá, fue el principal exportador, con ventas de más de 5.1 mil millones de dólares en aluminio y 6.9 mil millones de dólares en acero.

Respuesta pendiente

México, Canadá y la Unión Europea han externado que, si los gravámenes de Estados Unidos entran en vigor, se tomarían medidas en respuesta. “No tiene sentido hacerlo (imponer los aranceles), pero finalmente, si es una decisión unilateral que van a tomar, nosotros responderíamos exactamente con las mismas decisiones”, dijo a mediados de mayo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

El gobierno canadiense también ha mostrado su rechazo a los gravámenes, pero aseguran que, en caso de ser incluidos en la ecuación tarifaria, responderían.

“Nuestro gobierno siempre está muy listo y muy preparado para responder apropiadamente a cada acción. Siempre estamos preparados y listos para defender a nuestros trabajadores y a nuestra industria. Los trabajadores acereros canadienses deben saber absolutamente que el gobierno de Canadá los apoya”, dijo el martes Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, tras una visita a Washington para discutir temas del TLCAN.

Asimismo, la Comisión Europea ha dicho que, en caso de que EU les aplique los gravámenes, impondrán aranceles a exportaciones de EU por más de 3.4 mil millones de dólares.

