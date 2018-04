Estudiantes pobres aprenden menos que los ricos, dice INEE

En México, la regla es que los estudiantes pobres aprenden menos que los ricos, dijo el presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff Escudero. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

Durante la presentación del documento “La educación obligatoria en México 2018” ante la comisión de Educación del Senado de la República, reconoció que en este país el contexto influye “grandemente” en el aprendizaje de los niños.

Esto quiere decir que es “sustantivamente” más bajo en alumnos que viven en las comunidades más pequeñas y en zonas de alta marginación, son indígenas o hablan una lengua indígena, proceden de familias de menores ingresos, y los padres cuentan con menores índices de escolaridad.

Esto se refleja en los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en el cual los estudiantes indígenas tienen peores resultados en lenguaje y comunicación y matemáticas que aquellos que no hablan una lengua originaria.

“El capital económico impacta sustancialmente los aprendizajes. Los estudiantes que tienen un capital económico menor aprenden menos que aquellos en las mejores condiciones socioeconómicas. Si eso lo hacemos por nivel educativo o tipo de escuela siempre vamos a tener los mismos resultados. Eso no quiere decir que no haya sus excepciones de niños pobres que no aprendan más o que no haya niños ricos que no aprendan. Las excepciones existen en todos lados, pero la regla es ésta”, dijo.

Aunque los estudiantes mexicanos asisten más a la escuela, cada vez abandonan menos los estudios, estudian más tiempo y se atienden mejor, continúan obteniendo resultados pobres en lenguaje y matemáticas. El aprovechamiento escolar es una de las grandes deudas del sistema educativo que no se ha logrado resolver a lo largo de los años.

No ha habido un avance significativo en el logro académico de los estudiantes el cual es “punto de inicio y llegada” de todo sistema educativo, señaló el presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Eduardo Backhoff Escudero, “no se aprende lo que nosotros quisiéramos”, dijo.

Se hizo un análisis de todos los estudios en que ha participado México entre 2000 y 2015 para saber dónde se habían notado, a lo largo de esos 15 años, tendencias positivas y negativas en el aprendizaje para los grados de tercero y sexto de primaria, y tercero de secundaria así como estudiantes de 15 años de edad.

La revisión encontró que en matemáticas ha habido “ligeros” repuntes pero que en lenguaje, “en términos generales no se ven tendencias positivas o sustancialmente positivas. En tercero de secundaria los aprendizajes no se mueven. No hay ni negativo ni positivo, tenemos 15 años estudiando estos niveles y ahí permanece igual en los aprendizajes”, dijo Backhoff Escudero.

Este es uno de los “grandes pendientes” del país puesto que desde el preescolar hasta la preparatoria, los alumnos van acumulando lagunas de conocimiento y aprendizaje que aumentan con el tiempo y los hacen caer en un “círculo vicioso” que contribuye al abandono escolar en el nivel de bachillerato, dijo durante la presentación del documento “La educación obligatoria en México 2018” ante la comisión de Educación del Senado de la República.

“Este es uno de los grandes pendientes que tiene el país. Los resultados de los estudios nacionales e internacionales muestran que en educación media superior una tercera parte tiene dificultades para comprender textos argumentativos, y dos terceras partes no dominan las habilidades básicas del álgebra. Adquieren conocimientos que exigen un bajo nivel cognitivo y presentan lagunas de conocimientos y habilidades curriculares que dificultan el aprendizaje de conocimientos más complejos en grados posteriores”, dijo durante la presentación del estudio.

“Se van arrastrando lagunas y deficiencias a tal grado que cuando llegan a educación media superior, muchos de ellos simplemente no pueden cumplir con las exigencias que les ponen”, señaló.