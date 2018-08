“Estos foros son charlatanería y política”, dice Mireles, y se va. “Yo no doy el perdón”: Hipólito Mora

José Manuel Mireles Valverde, ex líder de las autodefensas de Tepalcatepec, abandonó el Foro de Pacificación realizado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) porque, dijo, son una farsa.

Mireles Valverde, también ex vocero del Consejo de Autodefensas de Michoacán, dijo:

“Estos foros son una charlatanería y pura política. Son una farsa porque no hay ningún luchador social ahí enfrente en el presídium, como los que entregamos nuestra sangre por cambiar las cosas. Ahí no está Semeí, no está Hipólito. Esto es una farsa”.

También afirmó que él le entregó en sus manos a Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, el formato de Pacificación Nacional:

“Yo hice el proyecto de Pacificación Nacional y se lo entregue en sus manos. Estas son cosas que pone el sistema [los foros], a modo. Y estoy decepcionado porque no hay luchadores sociales ahí”.

Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, y cuyo hijo fue asesinado en 2014, dijo hoy que él no podría perdonar a las personas que le hicieron daño a su familia. Mientras, Alfonso Durazo, futuro Secretario de Seguridad Pública, destacó que no habrá perdón completo si no hay justicia.

El ex líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, dijo esta mañana que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe ser cuidadoso cuando pide a las víctimas el perdón, y el aseguró que no perdonaría a los que hicieron daño a su familia.

El hijo de Hipólito Mora fue asesinado durante un enfrentamiento en la Ruana en diciembre de 2014.

“Yo no les doy el perdón. Me voy con él a la tumba. Esa chambita se la dejó a Dios y Dios que decida a quién perdonar y a quien no, yo sigo con mis ideales”, dijo hoy en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Mora destacó que decidió participar en el Foro por la Pacificación, que se lleva a cabo hoy en Morelia, debido a que durante mucho tiempo se ha mantenido en silencio. “Al Gobierno de Enrique Peña Nieto no le interesó hacernos justicia a los mexicanos. Seguir insistiendo con el Gobierno actual es como tirarle pedradas a la luna”, dijo.

Sin Embargo