“¿Estás loco?”, le dijo Trump a Peña Nieto sobre petición de cancelación del muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló nuevos detalles de la llamada que sostuvo con su homólogo Enrique Peña Nieto el pasado 20 de febrero, reveló El País.

“¿Estás loco? No haré una declaración de ese tipo”, le habría dicho Trump a Peña Nieto cuando este le pidió que dijera que México no pagaría el muro.

“Peña Nieto, que es realmente un buen tipo, me dijo: ‘Señor presidente, me gustaría que hiciera una declaración de que México no pagará por el muro”, comentó Trump ante un mitin en Pensilvania, Estados Unidos.

“Adiós, adiós; no hay forma de que yo haga ese trato”, reviro Trump y terminó la llamada, contó.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Luis Videgaray escribió en su cuenta de Twitter que México “de ninguna manera” pagará el muro.

“En la llamada del 20 de febrero el Presidente @EPN reiteró con firmeza lo que siempre hemos dicho todos los mexicanos: nunca pagaremos, de ninguna manera, por un muro en la frontera. Bajo esa premisa seguiremos trabajando de manera constructiva en la relación bilateral con EUA”, reiteró el canciller.

El pasado 20 de febrero Trump y Peña Nieto tuvieron una llamada telefónica en la que hubo roces por el tema del muro en la frontera.