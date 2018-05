“Estamos bien y de buenas”, dice AMLO previo a debate

En su arribo al aeropuerto de Tijuana, en Baja California, el candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró previo al segundo debate entre aspirantes que se encuentra “bien y de buenas”, informó Excélsior.

El candidato aseguró a medios locales que si bien sus adversarios tienen que hacer su trabajo y lo mencionarán en distintas ocasiones, él no caerá en ninguna provocación, pues las encuestas lo favorecen.

“Estamos arriba 25 puntos de ventaja. Sé que van a pronunciar mucho mi nombre, pero están en su derecho. Tienen ellos que hacer su trabajo, hacer su lucha. Yo voy a actuar de manera respetuosa. Mis asesores me dicen que no enoje, que no enganche, que no caiga en ninguna provocación. Amor y Paz”, aseguró a su llegada.

López Obrador arribó al aeropuerto de la ciudad fronteriza acompañado por su coordinador de la defensa del voto en la Primera Circunscripción, Marcelo Ebrard.

Un día ates, el tabasqueño estuvo en un mitin Tlajomulco, Jalisco, en donde propuso un sistema de captación de agua de lluvia en cada conjunto habitacional para así evitar las inundaciones y aprovechar ese líquido.

Además, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia se comprometió a crear la Línea 4 del Tren Ligero, con la finalidad de que este transporte llegue al municipio, al sur de la metrópoli.