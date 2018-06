‘Esta es la amnistía que propone López Obrador’, circula video en redes que cuestiona al candidato

Posteriormente, una mujer aparece en su casa cuando llaman al timbre. A través de la mirilla aprecia a tres jóvenes, uno de ellos le dice: “somos los que nos metimos a su casa a robar, queremos que nos perdone”.

En una tercera imagen, un hombre en una oficina recibe la visita de un encapuchado. Al entrar le dice: “¿Sabes quién soy?”, para luego quitarse el pasamontañas y confiesa: “soy el que secuestró y mató a tu esposa, ¿me perdonas?”.

La supuesta víctima sólo responde: ¿qué?

Y el supuesto criminal le responde: “si no me perdonas tú, me va a perdonar ya sabes quién”.