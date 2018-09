Espriú: “Sin hospitales o escuelas y con 60 millones de pobres, ¿con qué derecho hacemos un NAIM?”

Javier Jiménez Espriú, el futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes, cuestionó frente a los asistentes al evento “The Economist 2018” que en un país con casi 60 millones de pobres y hospitales o escuelas abandonadas, “con qué derecho” se construirá el mejor Aeropuerto Internacional habiendo más opciones, aunque reconoció que la base de Santa Lucía también tiene complicaciones.

Además, dada la saturación aérea y que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional no estará en los próximos “cinco o seis años”, independientemente de la consulta ciudadana de octubre, es necesaria una “solución provisional” así como rehabilitar el actual. En días anteriores ha dicho que esa opción sería mandar vuelos al aeropuerto de Toluca, Estado de México.

“La consulta es para saber por dónde vamos. No sabemos si el NAIM va o no va”, aseveró. “No está establecida en la ley, pero no es ilegal”.