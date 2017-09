Especialista de Cruz Roja alertó antes que la Marina inflaba el fantasma de “Frida Sofía”

Erick Castillo trabajó 48 horas en el rescate en el Colegio Enrique Rébsamen, en Tlalpan. Antes de que se diera a conocer que “Frida” no existía, abandonaba la zona furioso y advertía que todo era una farsa.

En un video compartido a SinEmbargo por el diario veracruzano 60 Minutos, el civil que se presenta como especialista en lugares derrumbados camina furioso con dirección a su automóvil, estacionado en la avenida Acoxpa, y lamenta la “mentirota del tamaño del mundo’’.

El rescatista alerta que ya no había personas atrapadas entre los escombros de la institución privada, donde 26 cuerpos (21 menores y 5 adultos) fueron rescatados tras el sismo que sacudió a la Ciudad de México el pasado martes.

“Los chicos ya están entregados físicamente a sus familiares. Los de secundaria están entregados a sus familiares, las personas de intendencia están entregadas a sus familiares, y la niña que tanto buscan, no existe’’, advierte Castillo.

“No sé si están esperando que se caiga y sea la noticia, porque definitivamente eso no se vale’’, afirma.

Después, el Almirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán confirmaba la denuncia: “Queremos puntualizar que con la versión que se sacó del nombre de una niña no tenemos conocimiento. Nunca tuvimos conocimiento de esa versión y creemos, no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con (la Secretaría de) Educación Pública, con la delegación (Tlalpan) y con la escuela, la totalidad de los niños. Desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en hospital, y otros están su casa”.

Pero en medio de ese huracán, también hay hallazgos, durante la madrugada los equipos de rescate hallaron el cadáver de una maestra de 58 años, quien permanecía entre los restos.

La última información es que un civil está entre las ruinas de lo que fue un centro de educación preescolar a media. Y la lluvia no deja la zona.

Fuente: Sin Embargo