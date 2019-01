Es mucho más caro que se la roben; es de sentido común: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que como parte del plan para combatir el robo de hidrocarburos, existe una investigación abierta en contra de todos los involucrados al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre ellos, el general Eduardo León Trauwitz, quien se desempeñó como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex y también fue jefe de escoltas del ex Presidente, Enrique Peña Nieto, durante su gestión como gobernador delEstado de México, de 2005 a 2011.

“Está en una lista de personas que se investigan, sin que haya todavía nada definitivo (…). Se está investigando a todos los que tuvieron que ver o tuvieron que ver en estas actividades. En todos los casos se está trabajando en lo que tiene que ver con la investigación”, expresó López Obrador, quien recordó que el delito de robo de hidrocarburos y corrupción es ya considerado grave.

Sobre la polémica por el costo que implica el traslado de combustibles en pipas en lugar de ductos, dijo que “sí sale más caro trasladarla por pipas, pero es mucho más caro que se la roben”, y defendió que no se trata de un conflicto de desabasto, sino de distribución que están normando y atendiendo para evitar el robo.

En su acostumbrada conferencia de prensa matutina, aseguró que de diciembre a la fecha se ha evitado la pérdida de dos mil 500 millones de pesos, con la implementación del plan de combate al robo de hidrocarburos.

“Vamos logrando el propósito de que no se roben los combustibles, antes del plan de robo de gasolinas en promedio eran 787 pipas diarias (las que se robaban). Con el plan se ha bajado a 177 pipas diarias. Es decir, 610 pipas menos diariamente. En total se han robado desde que iniciamos el plan, ocho mil 540 pipas menos. En dinero ha significado un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos”, detalló.

Agradeció a los ciudadanos afectados por la escasez de combustibles, su apoyo y respaldo, “sí ha habido molestias en algunos lugares, no ha sido generalizado, pero no ha sido en vano, si los ciudadanos nos siguen apoyando, nos siguen respaldando, vamos a acabar con la corrupción, ese es el propósito”, aunque aclaró que todavía no se puede echar las campanas al vuelo sobre el tema.

Aseguró que los precios de las gasolinas están bajando en el país ante la reducción que están teniendo a nivel internacional, lo que ha ocasionado que Pemex venda el combustible a menor precio, por lo que se analiza si dicho ahorro es trasladado al consumidor.

Vehículos del EMP serán para seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno federal recibió del extinto Estado Mayor Presidencial (EMP), 280 vehículos, entre ellos 80 camionetas blindadas, que formaban parte de la comitiva presidencial de las administraciones anteriores, y que ahora serán puestas a disposición de otras dependencias en materia de seguridad para su uso.

“Nos acaban de entregar de la antigua institución del Estado Mayor Presidencial, 280 vehículos; como 80 camionetas blindadas. Me decían que la mayoría (son) de color negro, que era todo el aparato, toda la comitiva (de Presiencia)”, expresó.

En el marco de su conferencia matutina, adelantó que los vehículos blindados serán distribuidos a las áreas de seguridad de dependencias como la Defensa Nacional, la Marina y Seguridad Pública.

“Imagínense el ahorro en combustible (que tendrá la Presidencia) y las vamos a distribuir porque se deben usar, pero algunas a lo mejor se van a entregar para otros propósitos y de todo tipo”, declaró.

Ante la eliminación del aparato gubernamental que rodeaba a la Presidencia de la República, López Obrador confió en que su oficina tenga ahorros considerables en el presupuesto 2019.

“El año pasado se autorizó un presupuesto de mil 800 millones, para este año es de mil 500 y yo espero que ahorremos una cantidad considerable, y no tengo la menor duda porque ya no hay todo el aparato que había”, declaró.

Asimismo, informó que parte de ese ahorro se logrará tras haber terminado con un contrato de arrendamiento de vehículos que también tenía la Presidencia de la República, aunque no precisó de cuántos vehículos, el modelo y el costo del contrato.

Información del diario 24Horas