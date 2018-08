“Es ‘estúpida’ la Ley de Paridad y Equidad de Género”, dice Alcalde electo de Morena en Sinaloa

“Sin embargo, hay una ley para mí estúpida, la Ley esa (de Paridad de Género), que dice que hay que darle 50 por ciento a las mujeres y 50 por ciento a los hombres, para mí es discriminatorio”.

El Alcalde electo de Culiacán por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que en su administración habrá igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres, sin embargo no garantizará una paridad total.

Eso lo sostuvo el 1 de agosto, cuando presentó parte del que será su Gabinete. En esa ocasión sólo garantizó la inclusión de Issel Guillermina Soto González, quien estará encargada de la Tesorería Municipal.

Cuando se le cuestionó sobre por qué sólo una mujer, Estrada Ferreiro señaló que para él las reformas legales que otorgan la paridad de género en materia electoral son estúpidas y discriminatorias, y que elegirá solamente a los mejores.

El abogado ejemplificó que si alguien muy preparado viene a pedir trabajo y no podría hacerlo debido a esa ley, desde su punto de vista, es discriminatoria.

“Te pongo un ejemplo nada más, si tenemos ahorita en materia política 10 candidaturas para repartirlas a hombres y mujeres, viene una mujer y me dice, ‘quiero que me inscriba en esa candidatura’, ya no se puede porque no hay, ‘le quedan cuatro’, me va a decir, pero son para hombres, en ese momento la estoy discriminando”, explicó.

“Porque esa persona puede tener capacidad para tener esa candidatura o ese puesto, y no se lo estoy dando, pero yo voy a tratar, porque no estoy discriminando a nadie tampoco, de que haya hombres y mujeres, más, menos, no me importa, que sean capaces, a mí no me molesta tener puras mujeres y tampoco puros hombres”.

La Ley de Equidad y Paridad de Género se incluyó en una reforma constitucional, así como en la Ley de General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tan sólo a nivel nacional el padrón electoral está conformado en su mayoría por mujeres, representan 52 por ciento, pero el número de ellas en cargos públicos no es paritario.

