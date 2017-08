Es Claudia Sheinbaum, candidata de Morena para CDMX

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) decidió esta tarde-noche que su coordinadora de organización territorial en la Ciudad de México, paso previo a la candidatura a la Alcaldía, es para Claudia Sheinbaum.

“Vamos hacia adelante, todos unidos en Morena”, dijo la Delegada de Tlálpan en la primera entrevista que dio, en la baqueta, a los reporteros. Lucía sonriente. “Nos vamos a mantener unidos”, insistió la todavía Delegada de Tlalpan al salir del Hotel Benidorm de la Ciudad de México, en donde fueron informados todos los aspirantes sobre el resultado de la encuesta.

Se quedan en el camino Martí Batres, Ricardo Monreal y Mario Delgado. Los dos primeros tenían amplias posibilidades.

Al darse a conocer que era Sheinbaum, Batres tuiteó desde su cuenta [@martibatres]: “La información que nos han dado: el más conocido @martibatres y la mayor preferencia @Claudiashein. CS primer lugar; MB segundo; RMA tercero”.

Antes de los resultados, Ricardo Monreal expresó: “Me hubiera gustado que se hiciera una encuesta espejo… pero al aceptar las reglas, pues se aceptan los resultados y voy a honrar mi palabra”.

“No me voy de Morena, y casi estoy seguro de que no va a ser fácil para mí, porque luchar contra la nomenclatura no es fácil, y yo acudo solamente por respeto. Pero les digo una cosa: no me voy de Morena”, agregó.

Después de conocerse que era Sheinbaum, Monreal guardó silencio en redes sociales.

“Ya tenemos resultados de la persona mejor posicionada para coordinar los trabajos de #Morena en la #CDMX. ¡Felicidades @Claudiashein!”, dijo por su parte Delgado.

De acuerdo con la Unidad de Datos de SinEmbargo, Sheinbaum Pardo –electa en 2015 como Delegada de Tlalpan– se retirará de ese cargo con menos de 100 mil pesos en su cuenta bancaria y un fondo de inversión de 500 mil pesos. Así lo reportó en su declaración patrimonial ante la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México.

El documento que refleja la fortuna de la Doctora en Ingeniería energética arroja que mientras fue Delegada no adquirió casas ni autos, ni obras de arte ni joyas. La ahora aspirante por Morena a la Jefatura del Gobierno de la capital declaró que al año contó con un ingreso total neto por su cargo de 241 mil 536 pesos y por “otros ingresos”, 774 mil 967 pesos.

Sheinbaum Pardo asentó también que jamás ha trabajado en el sector privado, en tanto que en el sector público tiene una carrera de 25 años.

Fuente: Sin Embargo