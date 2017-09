EPN se vuelve viral por respuesta tras sismo

Enrique Peña Nieto, Presidente de México, declaró ante reporteros que no sintió el temblor que sacudió el sur y centro del país, pero sí uno “que nadie más sintió”.

La declaración fue dada tras el mensaje que el mandatario emitió en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en el que informó que éste había sido “el más grande y de mayor magnitud en los últimos cien años”.



Tras ello, Peña Nieto conversó con algunos reporteros de su fuente y les mostró el video que grabó del movimiento telúrico.

En las imágenes de su teléfono celular, se nota la oscilación de una lámpara.

Posteriormente, intentó explicar el momento en que grabó el sismo. “Es que yo estaba afuera, sonó la alarma, me bajé y estaba en la parte de abajo. Y la verdad, a lo mejor, como me estaba moviendo…, no alcancé a sentir el temblor”, dijo.

El ex Gobernador del Estado de México volvió a recalcar que él no había sentido el sismo de 8.2 grados que azotó el sur y centro del país, pero sí uno que ocurrió en Los Pinos.

“Sí sentí una vez un temblor que nadie más sintió”, señaló.

Sin embargo, no pudo recordar cuándo ocurrió dicho movimiento. “Muy pocos lo sintieron hace…, la verdad no me acuerdo, pero fue ahí en Los Pinos y solamente se sintió ahí, no sé qué pasó”.

Luego que se diera a conocer la declaración del Presidente, usuarios de redes sociales comenzaron a especular el origen de las palabras o, incluso, realizaron montajes sobre el video y una popular broma en la red social WhatsApp.

Fuente: Sin Embargo