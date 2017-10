Envía niña de Madera carta pidiendo ‘un futuro seguro y que deje de robar’

En el documento, la menor relató la situación de violencia que se vive en su ciudad debido a los enfrentamientos entre grupos del narcotráfico que se disputan la plaza, situación que ha generado miedo y angustia entre los ciudadanos que prefieren quedarse en sus casas en vez de salir. Lo anterior lo publicó el diario Sin Embargo.

Ciudad de México.- Una niña originaria de Ciudad Madera, Chihuahua, que actualmente cursa el sexto año de primaria, escribió una carta dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto en donde le pide que deje de robar y que trabaje para garantizarle un futuro seguro a los mexicanos.

La carta, fechada el día 19 de octubre, fue difundida en Facebook por Iván Valdéz, profesor de la niña, y de manera inmediata hizo eco en redes sociales.

En el documento, la menor explica la situación de violencia que se vive en su ciudad debido a los enfrentamientos entre grupos del narcotráfico, generados luego de que el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa implementara la llamada “Lucha contra el narco”.

A continuación la carta íntegra escrita por la menor:

Señor Enrique Peña Nieto

Presidente de la República

Soy una niña que vive en Cd. Madera, Chih. que estudia en la escuela Ramón Mendoza 6to, y en estos momentos Madera está viviendo mucha violencia y yo al ver eso me pone muy triste, muchas veces están matando gente inocente y eso está acabando con toda la seguridad porque la gente ya no quiere salir o si acaso llegan a salir pero andan con miedo y todo esto lo provocó el ex presidente Felipe Calderón porque él según quería combatir el narcotráfico y eso hizo que los mexicanos se pelearan y Peña Nieto usted como presidente debe de hacer algo por Madera y no sólo estar robando como lo está haciendo todos los años que ha estado de presidente, ojalá algún día acabe la delincuencia y usted deje de robar, le exijo que en un futuro México sea seguro. GRACIAS

El 2011 había sido considerado, hasta ahora, como el más violento en la historia moderna de México. A partir del 2012, la incidencia del delito de homicidio empezó a disminuir, pero en abril del año pasado esa tendencia se rompió.

De acuerdo a los datos del Observatorio, los meses de junio, julio y agosto de 2016 figuran entre los más violentos de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, cuando “se acumularon el mayor número de carpetas de investigación por el delito de homicidio”. En 2017, las cosas no mejoran.