Entran a México 200 mil armas al año por la frontera norte: SRE

Cada año ingresan a México más de 200 mil armas por la frontera norte, la mayoría de las cuales llega a manos de la delincuencia organizada, señaló el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, durante la cuarta Conferencia de los Estados parte del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA).

En un discurso ofrecido por el funcionario mexicano en la conferencia que se lleva a cabo en Tokio, Japón, del 20 al 24 de agosto, se advirtió que a escala global existe un incremento de la violencia armada y de homicidios con armas de fuego, muchas de ellas desviadas al tráfico ilícito.

Ruiz Cabañas puntualizó que en 2017, las autoridades mexicanas decomisaron 37 mil 421 armas pequeñas y ligeras, procedentes de países de todas las regiones.

De acuerdo con el subsecretario, cuyas declaraciones fueron hechas públicas por él mismo, se estima que a escala global existen 875 millones de armas pequeñas y ligeras, cada año se producen 8 millones más.

Ante la comunidad internacional, defendió el TCA, al calificarlo como la vía para hacer la diferencia y que no mueran más personas en conflictos armados, no se cometan más ataques contra civiles y para que las armas no caigan en manos del crimen trasnacional organizado o las de personas desequilibradas que llevan a cabo ataques masivos contra población inocente.

Ningún país por sí solo puede hacer frente a este desafío. Se requiere la participación comprometida de todos, enfatizó.

Por ello, dijo, la cuarta conferencia debe servir para fortalecer el régimen del Tratado sobre el Comercio de Armas y consolidarlo como el pilar esencial de la estrategia global en la materia.

Debemos redoblar esfuerzos para alcanzar la universalidad del tratado. Estamos en la antesala de alcanzar las 100 ratificaciones. Llegar a esa cifra nos colocará sólo a la mitad del camino. Hacemos un llamado para que los estados que no lo han revalidado lo hagan a la brevedad, solicitó.

Fuente: La Jornada