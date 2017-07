Entierran al fiscal contra la corrupción; PAN y PRD formalizan anuncio

El Sistema Nacional Anticorrupción se quedará incompleto debido a que el nombramiento de su fiscal está en la congeladora del Senado.

Ayer, el PAN y el PRD confirmaron que no habrá fiscal antes del próximo 18 de julio, cuando venza el plazo de ley para que el sistema trabaje plenamente.

Fernando Herrera y Dolores Padierna, jefes de los senadores panistas y perredistas, respectivamente, acordaron que, antes de la designación, analizarán el diagnóstico que solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las debilidades de la Fiscalía.

Padierna aseguró que no afectará al sistema anticorrupción la ausencia del fiscal y de los magistrados que también están pendientes. “Los magistrados que van al tribunal fiscal y administrativo pueden ser sustituidos, mientras, por los magistrados súper numerarios”, dijo.

La senadora confirmó la negativa a un periodo extra para tratar la fiscalía, porque no quieren, dijo, que el PRI y sus aliados aprovechen el espacio para legislar la Ley de Seguridad Interior.

Con la ausencia del PRI y del Partido Verde, el PAN y el PRD formalizaron que no habrá fiscal Anticorrupción antes del 18 de julio, cuando vence el plazo de ley para que trabaje plenamente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Fernando Herrera y Dolores Padierna, coordinadores de los senadores del PAN y el PRD, respectivamente, acordaron que esperarán primero el informe que solicitaron a la PGR sobre las fortalezas y debilidades del diseño de la Fiscalía Anticorrupción.

Ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Fernando Herrera, citó a reunión, pero sólo llegaron Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo (PT), y Dolores Padierna, del PRD; ninguno de los tres senadores del PRI, encabezados por Emilio Gamboa, ni el líder de los senadores del Partido Verde, Carlos Puente, llegaron.

Excélsior informó la semana pasada que el Senado dejará sin fiscal y magistrados anticorrupción al Sistema Nacional Anticorrupción, luego de que el presidente del Senado, Pablo Escudero, reveló que no se tratará ningún periodo extraordinario antes de que el Tribunal Electoral resuelva sobre las elecciones en Coahuila y el Estado de México.

En entrevista, al concluir la reunión privada de la Junta, Dolores Padierna explicó que la ausencia del fiscal y los magistrados anticorrupción no generarán problema al SNA.

“En este caso, resolvimos esperar a que la PGR entregue una propuesta legislativa en relación a todo lo que le hace falta, todo lo que está omitido en las actuales leyes para que quede bien conformado el Sistema Nacional Anticorrupción. En este caso, pues ¿qué pasa con el pase automático?,¿qué carácter de autonomía debe de tener el fiscal Anticorrupción?

“Y de los magistrados que van al tribunal fiscal y administrativo pueden ser mientras sustituidos por los magistrados supernumerarios y no presionarnos tanto, por la falta de nombramiento. Ciertamente, las propuestas que tenemos aquí, no sabemos de donde salieron, ¿el Presidente bajo qué criterios los nombró?, no, nos explica nada. Entonces, requerimos de una explicación más amplia y eso requiere tiempo”, dijo.

Recordó que a ninguna fuerza política le alcanza para abrir un periodo extraordinario; por eso, es necesario que se realice con base en el consenso de todas las fuerzas políticas y tanto PRD como PT no quieren que se abra para legislar la Ley de Seguridad Interior, porque están en contra.

De esta forma, el Senado rebasó los límites constitucionales que se fijó para elegir al fiscal Anticorrupción y permitir que, por primera ocasión, México tenga un Sistema Nacional Anticorrupción.

