Encapuchados advierten que usarán las armas para recuperar sus tierras en Chiapas

Un grupo de hombres encapuchados irrumpió ayer en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán y advirtió que hará uso de las armas para recuperar las tierras de las que fueron despojados y que actualmente son ocupadas por presuntos “zapatistas”.

En un video mensaje enviado al gobierno estatal y a medios de comunicación, los hombres –armados con rifles y pistolas en mano–, todos ellos originarios de la comunidad Emiliano Zapata, dieron un plazo de 20 días para que las autoridades agrarias estatales y federales resuelvan el conflicto que mantienen con una localidad vecina por una disputa de tierras.

Indicaron que desde hace ocho meses fueron despojados por un grupo armado con fusiles “de alto calibre”, quienes se autodenominaron “zapatistas”.

Detallaron que “con lujo de violencia” éstos se apoderaron de sus tierras y sus cosechas, por lo que dejaron a 90 familias sin trabajo y comida.

Si en un plazo de 20 días el gobierno no interviene para recuperar las tierras, ellos lo harán como “autodefensa comunitaria”, advirtieron.

“Y las consecuencias y los muertos serán culpa de los diferentes niveles de gobierno, que no han hecho lo suficiente para garantizar la seguridad, la justicia y la paz en el municipio de Pueblo Nuevo”, destacaron los encapuchados, quienes se autodenominaron “Autodefensas y Guardias Comunitarias de Pueblo Nuevo”.

Otro lugareño, quien envió el video mensaje, explicó a este reportero que en los años ochenta la Secretaría de la Reforma Agraria adquirió cinco predios para solicitantes de tierras en la región, sin embargo, aunque pagaron por ellas a los propietarios, nunca les fueron entregadas formalmente.

Tras desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria y crearse la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como dependencia federal sustituta, dijo, los archivos sobre tal transacción agraria se “extraviaron”.

En la Sedatu, agregó, no encuentran el expediente y dicen que en sus archivos no obran documentos que acrediten para quién se adquirieron las tierras; lo cierto es que pobladores de Emiliano Zapata y Jotolchen, municipio de San Andrés Duraznal, quienes se disputan esas tierras, han vivido una serie de agravios mutuos que se han recrudecido en los últimos meses y el gobierno no ha intervenido.

Por otra parte, desde el sábado 12 un grupo de indígenas tzeltales que se hace llamar Frente Popular Francisco Villa (FPFV) instaló un plantón a la orilla de la carretera en Ocosingo y Palenque, a la altura del crucero Najchacal, para exigir la entrega del predio El Carmen, que desde 1994 está en manos de presuntos integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Si los gobiernos estatal y federal no intervienen para devolverles sus tierras, ellos mismos ingresarán por la fuerza para recuperarlas, advirtieron.

En reacción a esa protesta, los ocupantes del predio Patria Nueva, antes Rancho San José-El Contento, bloquearon la carretera con árboles caídos para advertir que no dejarán que les arrebaten el territorio que “recuperaron” desde 1994 tras el alzamiento armado del EZLN.

Fuente: Proceso