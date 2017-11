“Encantado de que sea Meade, porque así me lo voy a joder más fácil”, advierte “El Bronco”

La decisión del PRI de perfilar al exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, como su candidato presidencial hará que sea más fácil “joderse al gallo” del presidente Enrique Peña Nieto, pues en campaña se conocerán sus pifias como funcionario federal, aseguró hoy el aspirante independiente Jaime Rodríguez.

“El Bronco” afirmó que luego del “destape” que Peña Nieto hizo este lunes de Meade Kuribreña, al relevarlo de su posición en la SHCP para que éste anunciara su intención de registrarse como contendiente presidencial al interior del PRI, no habrá algún militante que impugne el movimiento ordenado desde Los Pinos.

“Las declaraciones van a ser como cuando los vagones siguen la cabeza del tren: ninguno va a decir que no está bien, dirán que fue extraordinario, que hubo consulta. Todo lo que yo viví, cuando fui parte del sistema, hoy se repite. Y obviamente eso les da una desventaja. “Encantado de que sea Meade, porque así me lo voy a joder más fácil”, señaló el gobernador sin partido.

Aunque todavía es precandidato para obtener la nominación por la vía independiente, “El Bronco” dijo que cuando se abran las campañas se encargará de difundir que las decisiones que tomó Meade Kuribreña han afectado la vida de los mexicanos más desprotegidos.

“Imagínate, nomás cuando le saquemos en campaña que es el culpable de que los impuestos de la gasolina hayan subido y que los problemas económicos que se tienen en las comunidades más alejadas, es un proceso de la economía que han seguido, por generaciones, quienes estudian en el ITAM o van a Harvard. Lo que hoy he visto de los comentarios en Facebook es que a nadie le gusta la decisión esa, y eso me da una ventaja. Felicito al presidente por la decisión tomada”, ironizó.

Luego consideró que el anuncio que hizo el presidente de la República esta mañana, que representa el “dedazo” para designar a quien buscará ser su sucesor, confirma que continúan las prácticas antidemocráticas al interior del Revolucionario Institucional.

“Esto fortalece el tema de que sigue siendo el PRI viejo, el que tiene dueño, que se llama Peña Nieto, y él tomó la decisión. No la tomó Meade, que será como fue aquí Ivonne Álvarez, candidata de Rodrigo (Medina, exgobernador). Meade es el candidato de Peña Nieto, no del PRI”, señaló.

Igual consideró que por la “cultura clientelista” del PRI, todos los militantes deberán someterse a la imposición de su líder, hasta el mismo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien también aspiraba a obtener la nominación priista.

“Lo siento por los priistas que otra vez los vuelven a engañar y que otra vez sólo son carne de cañón, porque él (Meade) no es militante. Los partidos deciden en la cúpula y no le preguntan a la militancia. No sé cómo ha de estar Chong, pero seguramente enojado, aunque la disciplina priista es que te tragues los enojos. Por eso luego les da cáncer intestinal. No pueden decir nada porque no son libres y se dejan”, expuso Rodríguez Calderón.

Fuente: Proceso