En México criminales desayunan con el Gobierno, por eso nunca les toca cárcel, afirma Mireles

Por Inés García Ramos

José Manuel Mireles Valverde ha cambiado las camisetas de manga corta y pantalones de mezclilla por un traje oscuro y corbata, pero conserva su tradicional sombrero negro. Esto poco antes de entrar a una cena de gala en Tijuana, donde decenas de personas lo esperan.

Como lo ha hecho en otras ciudades, esa noche ofrecerá una plática, dedicará copias de su libro a los asistentes, con quienes convivirá algunas horas. El dinero recaudado financiará la defensa legal de 258 autodefensas que continúan presos en México.

A eso se dedica ahora el doctor Mireles. Después de pasar dos años y once meses en prisión, acusado de portación de armas junto a 69 integrantes de su grupo de autodefensas, descarta volver a encabezar un movimiento armado.

“Sigo levantando trincheras y no nada más en Michoacán, sino en toda la Nación. Ya no nada más armadas, no se necesita, ahora mis trincheras son con universitarios, académicos, organizaciones obreras, campesinas”, comenta en entrevista con ZETA.