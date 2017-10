En Mazatlán, asesinan a ‘Melanie’, una menor que fue abusada

En Mazatlán, Sinaloa, un ladrón ingresó a un domicilio en el fracccionamiento Pradera Dorada, donde mató y abusó sexualmente de Melanie Guadalupe, una joven de 16 años.

El caso de Melany, estudiante de contabilidad en el Cbetis 51, significó una tragedia para la ciudad, pues fue sorprendida mientras estaba sola en casa, realizando una tarea escolar.

Familiares y amigos la despidieron en la Funeraria Moreh, de la Avenida Juan Carrasco, y sobre su ataúd le fue colocada una foto de One Direction, el grupo al que admiraba.

Su amigo Guadalupe Montesino recordó: Una vez la elegimos para reina de la escuela, estábamos en la secundaria ‘Jaime Torres Bodet’, no pues bailó como una reina, eso amaba ella, bailar y cantar, hizo un excelente papel, fue la mejor vestida y la más bonita, pero no ganó porque no tenía la popularidad de que la que sí ganó, pero para nosotros fue la reina”, expresó entre lágrimas.

