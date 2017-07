En el PRI ha habido casos de corrupción que causan vergüenza colectiva: Camacho

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Palacio Legislativo de San Lázaro, César Camacho, reconoció que al interior de su partido se han registrado casos de corrupción de los cuales dijo, generan vergüenza colectiva”

“El PRI está a favor de la rendición de cuentas y la transparencia y la condena a los actos de corrupción, incluidos los que han militado en el PRI, que nos generan vergüenza colectiva y para ellos pedimos el rigor de la ley”, señaló el diputado federal.

Así lo expresó Camacho Quiroz luego de asegurar que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no tiene reversa y no “caerá” hasta que haya una nueva reforma constitucional sobre el tema.

“El Sistema no se puede caer porque está en la Constitución, habrá que cambiar la Constitución y yo no veo ni cómo ni cuándo cambiar la Constitución en ese sentido. En el ámbito del combate a la corrupción no hay reversas, en todo caso si hubiera cambios es para ahondar en ello”, advirtó.

En relación a la demora por la designación de los funcionarios para integrara el SNA, Camacho negó que sea el tricolor la fuerza partidista que se ha opuesto para llegar a un acuerdo, como sucede con otros partidos políticos.

“De que esos acuerdos se construyan con sesiones mutuas, o sea, si alguien se empecina, el que sea, en una posición infranqueable, no está haciendo política. El PRI está abierto para negociar, para escuchar, para conciliar, pero si alguna de las partes que están en la mesa se aferran a una posición y esta es inamovible, me parece que eso dilata, difiere la posibilidad de construir acuerdos. Nosotros estamos puestos”, afirmó.

