Empresarios, gobernadores y líderes cierran filas con AMLO; unidad, no más divisiones, exigen

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó que la amenaza del Presidente Donald Trump, unió a México “alrededor del Presidente” y dejó dos grandes lecciones: que los mexicanos unidos siempre ganan y que nadie le hará favores, que todos deben trabajar por combatir los problemas de la nación.

“Hoy a través de sus caras vemos lo que sienten 130 millones de mexicanos, ustedes representan esa felicidad, esa alegría, esa ganancia que representa nuestro México cuando está unido, cuando está fortalecido”.

Dijo que fueron los argumento quienes convencieron a todos de que se necesitaba la unidad alrededor del Presidente.

“Unidos siempre con las causas justas podemos hacer lo que debemos hacer”, destacó. Dijo que México aprendió dos lecciones: la primera que recordamos que cuando los mexicanos nos unidos y trabajamos juntos “siempre ganamos”.

“Segunda lección: tenemos que aprende hacia adelante, tenemos que esforzarnos siempre por combatir los problemas de nuestros país, nadie nos va a hacer favores, nos los vamos a ganar cada uno de eso”, añadió.

“Los empresarios estamos alrededor de ustedes, queremos un mejor México”, sostuvo.

“Más que una frontera que divide, es una frontera que encuentra y encuentra a todos los mexicanos unidos”, destacó y dijo que hoy México está unido “alrededor de un gran liderazgo”.

El padre y activista Alejandro Solalinde destacó que “muchas cosas nos han dividido, pero aquí estamos para unirnos. Somos una expresión de la esperanza, queremos ser participantes, actores, de una nueva vida para México. Venimos cargando con muchos lastres, con muchas divisiones. Hoy tenemos la oportunidad no sólo de expresar de palabra nuestra adhesión a un gran Presidente, sino queremos demostrar con hechos que queremos cambiar México”.

“Nuestro país está pasando por una situación muy difícil, hemos estado viviendo las presiones no sólo de una persona sino de un sistema neoliberal capitalista, que adora el dinero”, dijo.

Dijo que México no le dará la espalda a migrantes.

“México ha dado un gran paso, ha salido librado de este diálogo, pero siempre vamos a tener Wall street y esas personas que siempre van a querer el dinero, a cambio estamos buscando el hermanamiento”, añadió.

Por su parte, el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dijo que, como en otros momentos de la historia, México supo “plantearle la cara a los desafíos, enfrentarlos, y superarlos”.

El también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) dijo que en nombre de los 32 gobernadores reconocía la firmeza de México durante las negociaciones.

“Cuando los mexicanos cerramos filas y nos enfocamos en las coincidencias más que en las diferencias a nuestro país le va mucho mejor. Durante las horas de inquietud e incertidumbre el Gobierno de EU encontró a un México en pie, inquebrantable, logramos hacer prevalecer el interés nacional, el diálogo, la inteligencia, la sensatez”, expuso.

Dijo que México envió un poderoso mensaje al mundo: “Es preciso que el respeto supla a la imposición, el entendimiento a la desconfianza y el argumento a la amenaza, somos defensores de un mundo sin barreras, ni de ideas, ni de prejuicios”, señaló.

“Podemos afirmarlo con orgullo, los mexicanos no aceptamos muros ni de concreto ni de aranceles”, agregó.

Sobre el acuerdo, reconoció que en una negociación nadie gana todo o cede todo. “Negociar sin ceder es imponer, el resultado es que hoy México va a estar mejor, es más fuerte, más congruente”, indicó.

Mientras que Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que “desde hace 100 años, tratados de Bucareli, no teníamos una relación tan accidentada con el Gobierno de EU. La sustitución del lenguaje diplomático y el cambio de un trato amistoso por la amenaza”.

“Aspiramos que al final de este túnel nuestra relación con EU sea mucho mejor de la que ahora. Ha habido momentos muy cordiales y muy fructíferos”, expuso.

Muñoz Ledo reconoció que en México apenas puede entenderse que Trump quisiera desarticular las relaciones económicas construidos durante tantos años.

“No podemos aceptar que la migración sea una palabra maldita. La migración es un derecho humano que debe ser respetado”, exigió.

“Tampoco podemos aceptar el lenguaje mentiroso. Que no quiere diálogo sino acciones, lo que significa que no tienen ninguna intención de llegar a acuerdo”, añadió.

“Entre los dos países no existe una sumisión, sino una interdependencia”, consideró y dijo que la prueba es la frontera norte donde hay el mayor cruce de personas, de forma pacífica y ordenada, de todo el planeta.

Aunque pudimos haber acudido a la OMC y hasta la ONU, “la vía que hemos encontrado es la mejor”, sostuvo.

Arturo Favela, representante de la comunidad evangélica, dijo que las iglesias cristianas evangélicas aglutinadas en la confraternidad nacional acudieron a brindar su apoyo al Presidente.

Opinó que los equipos negociadores de México y EU “hablaron con la verdad y dijeron qué tenían que hacer cada quien para no destruir, para no hacerse daño, si no que estas dos grandes naciones puedan caminar como dos pueblos hermanos”.

“Nos sentimos orgullos de usted y todo sus gabinete porque no se avergüenzan de los extranjeros”, añadió.

