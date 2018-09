“El que se quiera drogar, que se drogue”: Salinas Pliego se pronuncia por legalización

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, se pronunció por la legalización de las drogas y el cobro de impuestos por su consumo, al considerar que la guerra contra el narco no evita las adicciones y que los ciudadanos no deben pagar el “plato roto” de las grupos involucrados en actividades criminales.

Como parte de las actividades de la Semana Nacional del Emprendedor, el dueño de TV Azteca ofreció su conferencia magistral: “El enfoque en la ejecución para lograr el éxito en los negocios”, posicionamiento en el que destacó el incremento del capital físico y humano como factores determinantes en el desarrollo del país.

Salinas Pliego confió en que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,opte por un cambio en la estrategia de combate al crimen y aseguró que cada individuo es responsable de sus acciones, incluidas aquellas orientadas al consumo de drogas.

“No hay de otra más que legalizar las drogas, que se vuelva un negocio lícito y paguen impuesto… La persona que se quiera drogar, que lo haga. Nosotros no tenemos que pagar el plato”, señaló.

En cuanto a los objetivos y resultados clave (ORC) para el progreso de México, el líder consideró que se debe contar con libertad para proyectos de emprendimiento y gobernabilidad por parte de las autoridades.

Agregó que si las personas no están capacitadas, no se puede generar capital humano y sin formación interna no se podrá erradicar la pobreza.

“El Estado de Derecho es otro objetivo fundamental; su ausencia es gravísima para el emprendimiento. La gente pidió un cambio, se vio reflejado en las elecciones, y ahora esperamos que el gobierno sea responsable y cumpla al país”, añadió.

“Hay que ayudar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que cumpla, cada quien haciendo lo que le corresponde y exigiendo más Estado de Derecho. México tiene todo para ser una potencia económica”, expuso.

Con información de Notimex