El PRI para en seco agenda del Frente sobre gasolinazo y gobierno de coalición

Y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) paró en seco al Frente Ciudadano por México, conformado por el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el de la Revolución Democrática (PRD).

En rueda de prensa, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, y quien suma 266 votos con sus aliados de PES, Panal y Verde, aclaró a los integrantes del Frente que la agenda legislativa la deciden ellos, quienes tienen mayoría de votos.

Además, puntualizó que, en cuanto al nuevo fiscal general de la Nación (FGN), el tricolor estuvo de acuerdo con eliminar el “pase automático” del procurador Raúl Cervantes, pero “no más”; es decir, no permitirá que durante la discusión en comisiones de la iniciativa se pretenda modificar la ley ya votada y menos aún que se cierre el paso al titular de la PGR o cualquier persona a contender por esa posición.

Camacho Quiroz acusó al Frente de generar “enfrentamiento y, a partir del oportunismo político y verdades a medias, tratar de ganar prosélitos”.

Nadie, añadió, debe desarrollar su trabajo por consigna ni desplegar una acción política “a partir de búsqueda de intereses extralegislativos”.

Tres horas después de que los dirigentes nacionales de PAN, Ricardo Anaya; PRD, Alejandra Barrales, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, acudieron a San Lázaro para, junto con los coordinadores parlamentarios de sus partidos, anunciar la “agenda legislativa”, donde buscarán dar marcha atrás al aumento a las gasolinas y aprobar las bases de un “gobierno de coalición”, el PRI salió a frenar las pretensiones de la oposición.

Éste, dijo, es un sitio abierto a la comunidad, “sólo que nadie puede olvidar que, en la Cámara de Diputados, mandan los diputados”.

Luego, el coordinador de la bancada priista pidió a los partidos del Frente que hagan cuentas, que los cambios que pretenden impulsar requieren mayoría simple, y ellos apenas cuentan con 182 votos, mientras que el PRI y sus aliados contabilizan 266 sufragios.

También advirtió a PAN, PRD y MC que la agenda legislativa la fija la llamada “conferencia”, un órgano de la Cámara de Diputados que está conformado por el presidente de la mesa legislativa y los coordinadores parlamentarios, y donde el voto es “ponderado”, esto es, que cada coordinador representa el número de legisladores de su fracción.

“Quizá se les olvida, o no han leído recientemente la Ley Orgánica del Congreso, misma que señala que quien debe establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, la agenda legislativa, no de los grupos, sino de la Cámara, lo tiene que hacer la conferencia, tanto para la dirección como para los programas de los trabajos legislativos… Olvidan que las decisiones en esta instancia, de conformidad con el artículo 37 numeral 4, las decisiones se toman por voto ponderado”, fustigó Camacho Quiroz.

Y más claro aún, soltó: “Dicho de otro modo, la agenda legislativa de la Cámara de Diputados la vamos a fijar nosotros y nunca con visiones partidarias, sesgadas, ni tratando de encontrar en ello medro político en la coyuntura”.

Los integrantes del Frente se presentaron por la mañana en San Lázaro, satisfechos de haber logrado detener el “pase automático” y donde sostuvieron que impulsarían otra modificación que impida al actual procurador participar en el nuevo nombramiento.

El tema fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde también se envió la propuesta de las organizaciones civiles y que Morena hizo suyas.

El priista Camacho Quiroz dijo que su partido honró su palabra de enviar una iniciativa que evite el “pase automático” y con ello acabar con la parálisis legislativa, pero que no habrá más concesiones.

“De modo que quienes creen que el debate tiene que versar sobre cuestiones orgánicas o reestructuración administrativa o de un nuevo modelo de Procuraduría o Fiscalía, tendrán que hacerlo en el Senado de la República y no en la Cámara de Diputados”, apostilló Camacho Quiroz, a la vez que consideró violatorio de garantías el cerrar el paso a cualquier persona que prenda ocupar dicho cargo.

“Nos parece que se trata de consigna, y les quiero recordar que algunas de las características de la ley son la generalidad y la abstracción. Entonces, nos parece un despropósito que se piense en impedir la participación del procurador en el nuevo proceso… En consecuencia, para que quede claro, reiteramos con firmeza: no al ‘pase automático’ de procurador a fiscal, y nada más”.

Al coordinador de los priistas le tomó tres horas el salir ante la prensa y advertir que el Frente no será quien dicte lo que se haga en San Lázaro y menos aún los presidentes de los partidos políticos.

Los acusó, incluso, de ser unos provocadores que día tras día modifican y elevan sus demandas políticas.

“Es un planteamiento fuera de lugar, es un sinsentido político, acaba siendo hasta una provocación que, en cada nueva negociación parezca que nuestras contrapartes elevan el listón de lo posible a negociar. El 30 de agosto por la noche el planteamiento era que el PAN tuviera la Mesa Directiva en el Senado –la obtuvo–, en la mañana del 31 ya era evitar el ‘pase automático’, y logramos el acuerdo. Ahora ya es un planteamiento nuevo”, soltó.

Las nuevas demandas, dijo el líder priista, restan seriedad a las negociaciones, pues “parece un juego de mal gusto porque en el fondo traslucen el deseo de que no haya acuerdos. Y para que quede claro desde ahora, nosotros nos quedamos en donde estamos. No al ‘pase automático’ de procurador. No más”.

Camacho Quiroz puso énfasis en la propuesta del Frente: bajar la gasolina y establecer lineamientos para los “gobiernos de coalición”.

La primera, el priista la calificó de “demagógica y electorera”, pues no les dan las cuentas para cambiar la ley, pero además “van a meter en aprietos a los gobiernos locales, muchos de ellos encabezados por sus partidos.

“Si con toda la mala intención dificultan las cosas para atorarlo, lo van a conseguir, nada más que la responsabilidad va a ser suya. Y que no olviden hacer cuentas. Todas las normas jurídicas que requieran mayoría simple, la mitad más uno, van a poder salir con ellos, sin ellos y a pesar de ellos”.

De los gobiernos de coalición, el priista aclaró:

“No es necesario legislar porque el elemento articular de un gobierno de coalición son los acuerdos políticos más que las leyes”, sentenció.

Del Frente, el dirigente priista dijo, riendo, que “éstos, cuando se han presentado, han devastado a las regiones (haciendo una analogía con los fenómenos meteorológicos), no vaya a ser que eso les ocurra y estén unidos hasta que el candidato los separe”.

