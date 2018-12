El PAN no alcanzó los votos para su iniciativa antiaborto en Aguascalientes

La iniciativa antiaborto impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN), cuyo objetivo era reformar los artículos 2 y 4 de la Constitución local para proteger la vida “desde la fecundación”, no logró la aprobación del pleno porque le hizo falta un voto. Por medio de cédula secreta, la propuesta obtuvo 17 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones.

Desde las 8 de la mañana se dieron cita en el recinto legislativo más de 300 personas, integrantes de organizaciones feministas y de protección a las libertades sexuales, así como del Frente Nacional por la Familia y otros grupos conservadores. Cada uno de los bandos gritó sus respectivas consignas, entre ellas: “Sí a la vida” y “La maternidad será deseada, o no será”.

En diversas ocasiones los manifestantes se dirigieron a los legisladores, y desde la Mesa Directiva, presidida por la panista Paloma Amézquita, se pidió respeto.

En contra de la reforma se pronunciaron Heder Guzmán, vicecoordinador de la bancada morenista en el Pleno Legislativo, que constituye la segunda fuerza parlamentaria, así como el diputado perredista Jorge Saucedo. Presuntamente los priistas optaron por la abstención al momento de emitir su voto.

“El punto no es interrupción del embarazo, no o sí, sino interrupción legal o clandestina. Esta propuesta lo único que hace es criminalizar a la mujer. Sé que no somos mayoría los que defendemos estos temas, porque en la historia, la conquista de los derechos siempre ha sido una victoria que se arranca al opresor. Las mujeres hoy conquistan su derecho a decidir sobre sus cuerpos”, subrayó Saucedo durante el debate.

En contraparte, la propuesta impulsada por Paloma Amézquita fue apoyada por Gustavo Báez, coordinador del grupo panista, y Sergio Augusto López, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Éste no es un tema electoral, es un tema de responsabilidad. Hoy haremos historia y saldaremos una deuda con Aguascalientes”, sentenció Báez previo a la votación, que solicitó se realizara por medio de voto secreto, lo que fue apoyado por 21 de los 27 legisladores.

Pese a que la actual Legislatura local es la primera con mayoría de diputadas, ninguna de ellas participó en el debate.

Al ser rechazada, la reforma de ley se archiva como asunto concluido, aunque puede presentarse una nueva iniciativa con el mismo objetivo, pero deberá incluir cambios.

(Con información de Mónica Cerbon).