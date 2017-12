El PAN denuncia ante la FEPADE presunta triangulación de recursos al PRI

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por la supuesta triangulación de recursos de Chihuahua para campañas estatales priistas en 2016 con el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando era encabezada por el actual canciller Luis Videgaray.

Esto pese a que el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, deslindó a exdirigentes nacionales de Partido Revolucionario Institucional (PRI) de participar en el esquema de desvíos de dinero público a elecciones estatales, como lo informó en un mensaje en su cuenta de Twitter, que luego borró.

“No podemos afirmar que exfuncionarios del PRI Nacional participaron en desviar recursos para las campañas”, escribió Corral en un tuit que exonera a Manlio Fabio Beltrones, quien era presidente nacional priista en las elecciones estatales de 2016.

El gobernador de Chihuahua acusó a su antecesor priista, César Duarte, de ser el autor de la filtración al diario Reforma, que ayer publicó el testimonio ministerial del exfuncionario estatal Jaime Herrera, en el sentido de que la SHCP, a cargo del entonces titular Luis Videgaray, avaló la triangulación de recursos públicos a las campañas del PRI.

En este contexto, el propio Corral informó que la Fiscalía General de Chihuahua detuvo a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en un operativo conjunto de la Policía Federal y de la Policía Estatal, implicado en el caso.

Antes de conocerse esa detención, el presidente del PAN, Damián Zepeda, acudió hoy a la FEPADE para presentar la denuncia que, dijo, es la primera prueba del flamante fiscal Héctor Díaz Santana.

“No vamos a permitir que este sea el manejo que se dé en el año 2018 y hacemos hoy una denuncia ante la Fiscalía para que entre al fondo del asunto y haga una investigación profunda. Esta es la prueba de fuego del recién nombrado titular de la FEPADE”.

Zepeda rechazó que Corral haya exonerado a los priistas implicados, como dijo el precandidato presidencial José Antonio Meade y el presidente de ese partido, Enrique Ochoa Reza.

“A ver. ¿Vas a procesar los temas de corrupción sí o no? Hubo esa transferencia, ¿sí o no? No creo que lo que se haya hecho sea un deslinde de ningún funcionario”.

–Entonces Corral, ¿no fungió como tapadera? –le preguntó un reportero.

–A mi juicio, por supuesto que no, y la persona del gobernador es una persona íntegra y honesta, y él simplemente está dando respuesta de lo que él tiene conocimiento.

Fuente: Proceso