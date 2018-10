El NAIM va en 20% y quieren 88 mil millones de pesos extras, no se puede financiar esto, dice AMLO

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) lleva apenas un avance del 20 por ciento y que se están pidiendo otros 88 mil millones de pesos del presupuesto para continuar la obra.

“En el informe que me presenta el ingeniero [Javier] Jiménez Espriú se habla, y aquí yo ofrezco disculpas porque cuando presenté el informe hablé de que llevaba un avance de 35 por ciento, pues no es cierto: el avance es del 20 por ciento, nada más”, informó hoy el Presidente electo en un video donde dio a conocer detalles de un informe que le presentó ayer el futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes.

“Lo que más me llama la atención de todo es que se está solicitando, hace unos cuantos días se hizo una reunión del Fideicomiso, y se están solicitando 88 mil millones de pesos del presupuesto público. Esto no es posible, nosotros no podríamos financiar esto”, añadió.