El ministro Zaldívar hará valer el Estado de Derecho, afirma AMLO

Luego de que ayer el ministro Arturo Zaldívar asumió el cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a éste por su nuevo cargo y aseguró que habrá respeto a la independencia y autonomía del Poder Judicial.

En conferencia, el mandatario calificó al nuevo titular de la Suprema Corte como un abogado “honesto” y resaltó la elección “libre” y “democrática” que se llevó a cabo para elegir a Arturo Zaldívar.

“Los ministros que integran la Suprema corte eligieron de manera libre, democrática, al ministro Arturo Zaldívar, que, según la información de dominio público, es un abogado honesto, recto, que va a actuar con apego a la legalidad y va a hacer valer el Estado de Derecho”, afirmó López Obrador.

Comentó que ayer felicitó a Zaldívar vía telefónica y le reiteró su compromiso de que el Ejecutivo será respetuoso de la autonomía del Poder Judicial.

Ayer, al asumir su nuevo cargo, el ministro presidente llamó a los jueces a dejar atrás las diferencias y trabajar en unidad, así como mantener el compromiso de estar cerca de los mexicanos.

Además, ofreció defender la autonomía del Poder Judicial y urgió a éste a recobrar la confianza ciudadana.

“Iniciaremos un diálogo constructivo y fructífero con los otros Poderes. Independencia no es aislamiento; independencia no es intolerancia; independencia no es romper el diálogo. Dialogaremos siempre, partiendo del supuesto de la defensa de nuestra independencia”, expuso.