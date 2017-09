El invento de “Frida Sofía” no fue un reality, insiste Televisa

Grupo Televisa negó que su transmisión de 16 horas sobre el rescate de la inexistente niña “Frida Sofía” fuera un reality, y se justificó al señalar que “muchos medios, cuando menos una docena, no sólo Televisa, creímos en la versión oficial y de rescatistas en torno a la posibilidad de que hubiera una niña con vida en el Colegio Enrique Rébsamen”.

En una carta de réplica al periódico El Universal, firmada por Rubén Acosta Montoya, director general corporativo de Comunicación de Televisa, la empresa cuestionó el análisis de la dramaturga Sabina Berman, quien publicó el 24 de septiembre una columna titulada “El otro sismo”.

Según Televisa, “varios portales dieron información desde la mañana del día 20 de septiembre de 2017, esto es, varias horas antes que Televisa, según reporte de monitoreo de Eficiencia Informativa”.

Acosta Montoya precisó que el productor Pedro Torres no estuvo en el Colegio Enrique Rébsamen y que la imagen difundida en redes sociales fue de su presencia en la colonia Condesa.

En respuesta, Sabina Berman admitió que este fue su “único error factual” al colocar a Pedro Torres en la escena del rescate de la falsa niña, pero le rebatió a Televisa su versión:

“Cierto, Televisa no fue la primera en creer la versión de los rescatistas y la Marina sobre una niña de 12 años atrapada en los escombros de la Escuela Rébsamen. Varios medios la reprodujeron antes. Pero fue Televisa quien se adueñó de la historia y decidió su tratamiento, puesto que del sitio del rescate fueron evacuados los otros medios de comunicación nacionales, de forma que únicamente la reportera de Televisa estuvo ahí, haciendo gala de una relación privilegiada con el gobierno federal. Una relación privilegiada que no por ser consuetudinaria no viola todas las reglas de libre circulación de la información”.

Para la dramaturga, Televisa reportó la historia como reality en dos sentidos:

“Le asignó a la historia un tiempo desmesurado en pantalla, en detrimento de una información amplia y objetiva sobre lo que ocurría a cientos de miles de damnificados o atrapados en los escombros en los muchos lugares afectados por el sismo y con la clara intención de convertirla en la ‘historia emblemática’ del desastre. Uso la expresión de Carlos Loret de Mola que así la clasificó.

“Y según sus conductores aseveraron, cuando Televisa reportó el rescate de la Niña de los Escombros, les fue transmitido ‘en exclusividad’ (ahora es cita textual de Denise Maerker) por las fuentes ya dichas: la Marina y los rescatistas”.

Berman revira al director corporativo de la empresa televisiva que “el periodismo exige una verificación de los hechos con fuentes diversas y es de sorprenderse que Televisa, a pesar de lo numeroso de su equipo periodístico, no entrevistó a los padres de otros alumnos, ni a los alumnos, ni al equipo de intendencia, ni a nadie más, ni acudió a las fuentes documentales de la SEP”.

“De haberlo hecho, habría caído en la cuenta de que la Niña de los Escombros era una macabra invención, mucho antes de que otros medios lo develaran y obligaran a Televisa a revisar lo que hacía”, subrayó la articulista.

Hasta el momento, sólo los dos almirantes de la Secretaría de Marina han ofrecido una disculpa pública por la invención del caso “Frida Sofía”. Ni la SEP ni Televisa se han disculpado por esta transmisión continua y “en exclusiva” de una patraña.

Fuente: Proeso