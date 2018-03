El INE quedará manchado si no castiga a los tramposos, incluida Margarita, afirman politólogos

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe negar el registro a una candidatura independiente a la Presidencia de la República a todos los aspirantes a los que se les demuestre que cometieron varios delitos electorales, entre ellos a Margarita Zavala Gómez del Campo, dijeron analistas electorales en entrevista con SinEmbargo.

De acuerdo los artículos 446 y 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en caso de que un aspirante infrinja la ley, se les debe negar el registro con independencia de si lograron llegar al umbral de las firmas necesarias. En paralelo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) debe iniciar una investigación y perseguir los delitos electorales, explicó Roberto Duque Roquero, especialista del Derecho Constitucional y en materia electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“En este caso los tres violentaron la ley y procede la negativa del registro, aún si superan el umbral de las firmas, porque la trampa misma amerita la negativa”, explicó.

Ayer el INE informó que Zavala Gómez del Campo fue la única que pudo validar las firmas que necesita para buscar el registro de la candidatura independiente a la Presidencia de la República, pues recabó 870 mil 168 apoyos ciudadanos válidos y una dispersión geográfica de 21 entidades. Sin embargo, según las cifras las irregularidades de la candidata suman 708 mil 606, de las cuales 219 mil 344 serían firmas fraudulentas.

El Instituto Nacional Electoral también informó que Zavala registró un millón 578 mil 774 firmas, de las cuales sólo pudo validar un millón 89 mil 512. Del total recaudado 212 mil 198 fueron tomadas de fotocopias, seis mil 714 de documentos inválidos y 432 de credenciales falsas o simulaciones.

El INE encontró que Armando Ríos Piter incurrió en 811 mil 969 casos de simulación– el delito más grave de todos explicó Duque Roquero–, mientras que Jaime Rodriguez Calderón “El Bronco” en 158 mil 532 y Margarita Zavala Gómez del Campo en 432.

Aunque Zavala Gómez del Campo fue la que menos casos de simulación tuvo, los que encontrados son suficientes para negarle el registro, dijo.

“El cúmulo de irregularidades en muchos casos delitos electorales que el INE nos está reportando en su informe es de dimensiones colosales. Aquí no caben las excepciones para la aplicación de la ley. Legalmente hablando sí se quiere cumplir la ley, ninguno de los tres debe llegar a la boleta”, dijo el analista.

El delito más grave es el de simulación, porque se trata de un acto intencional para falsear algo: tomar una plantilla de la credencial electoral para rellenar datos e introducirlos al sistema.

“Estas conductas que en algún momento ‘El Bronco’ dijo que eran travesuras, son delitos electorales que están tipificados en la Ley Federal en Materia de Delitos Electorales, conductas de máxima gravedad que están sancionadas con entre seis y siete años de cárcel. De esas simulaciones tenemos un dato escandaloso: Ríos Piter tiene más de 800 mil simulaciones que lo harían el más tramposo de México, El Bronco 200 mil y Margarita un poco más de 400”, explicó Duque Roquero.

El especialista en materia electoral agregó que el que Margarita Zavala haya superado el umbral de las 866 mil 593 firmas validadas para obtener su registro, la candidatura independiente no es automática.

“Yo no creo que porque superó el requisito nos vamos a olvidar de ilegalidades y de crímenes electorales. No creo que deban borrarse todas estas prácticas fraudulentas, ilegales, tramposas que contribuyen al descrédito y desprestigio de la política en México”, indicó.

Eduardo Huchim May, experto en el sistema político mexicano y ex consejero en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), coincidió en que la validación de las firmas no determina el registro automático de Zavala y agregó que el proceso aún no ha concluido.

“El INE tiene que investigar todo con cuidado y evaluar la situación de cada aspirante en concreto, porque esta información que se dio ayer respecto a las firmas, no es sino sólo una parte del proceso. No está definido todavía, y alguno de ellos obtendrá el registro aunque parece claro que en caso de que alguien lo tenga sería Margarita, pero todos tendrán la oportunidad de argumentar y acreditar la autenticidad de las firmas”, explicó.

Y agregó: “en el caso de Margarita las firmas validadas por el INE son suficientes cumplir con el requisito para el registro, pero no es el único requisito”.

Huchim May agregó que en caso de acreditarse un delito electoral, como la simulación de firmas, debe castigarse porque es un “problema mayúsculo que incluye penalidad”.

“El INE tiene que ser muy exigente, cuidadoso y muy imparcial. Lo mismo que hace con un candidato debe hacer con el otro”, dijo.

EN REDES EXIGEN ANULAR REGISTRO A ZAVALA, EL PRD PIDE REVISIÓN

La decisión del organismo electoral a favor de validar las firmas de la ex Primera Dama, que en teoría la llevarían a aparecer en las boletas el próximo 1 de julio, provocó malestar entre los usuarios de redes quienes condenaron la aprobación del registro de Zavala y exigieron su exclusión del proceso.

Pese a los señalamientos Margarita Zavala se mostró entusiasmada y celebró a través de su cuenta de Twitter la validación del registro y escribió en su cuenta: “Con mucho entusiasmo les comparto que el @INEMexico ha validado nuestras firmas y estaré en la boleta. Es un gran honor y una enorme responsabilidad. Gracias a todos los voluntarios y a los ciudadanos que me dieron su apoyo ¡Vamos por la Presidencia!”.

Armando Ríos Piter, condenó la validación de la firmas de Zavala y culpó al INE de beneficiar al “clan Calderón”, es decir a Margarita Zavala, esposa del ex Presidente de México.

“No se puede respaldar a la partidocracia y a grupos de interés con una mano y con la otra decir que se abre la ruta independiente. Sabemos que nuestras firmas son de carne y hueso, pese a los obstáculos, ¡vamos a estar en la boleta!”, dijo.

Más información en Sin Embargo