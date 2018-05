El INE le halla a “El Bronco” 11.9 millones ilícitos para firmas… y sólo lo multa con 739 mil pesos

Jaime Rodríguez Calderón,“El Bronco”, recibió financiamiento ilícito de empresas por más de 11 millones de pesos, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ciro Murayama, consejero del INE, indicó que se detectó un esquema de triangulación de recursos en el que habrían participado 19 personas, quienes realizaron aportaciones a la campaña de Rodríguez Calderón.

“El único financiamiento privado que es legítimo por la legislación mexicana es el que hacen ciudadanos en lo individual de recursos propios y, además, que no son aportaciones anónimas.

“Aquí lo que tenemos es que este conjunto de ciudadanos hizo las aportaciones pero no con recursos propios, sino que ellos sólo fueron un vehículo para mover el dinero que salió de empresas. Es una trama de triangulación para ocultar un financiamiento de origen no legal”, señaló Murayama.

Calderón será multado por 739 mil pesos y su candidatura no estará comprometida…

También hoy, “El Bronco” aseguró que el ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está “dolido” porque no fue elegido como candidato del Partido de la Revolución Institucional (PRI).

Esta declaración llega luego de que el ex Secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto criticara a “El Bronco” por abandonar la gubernatura de Nuevo León y buscar la candidatura presidencial, sólo por sus “intereses personales”.

Durante su gira de campaña en Ciudad Juárez, Chihuahua, el candidato sin partido aseveró que las declaraciones de Osorio se deben a que está molesto, debido a que quiso “meterse como candidato presidencial [pero] ni los mismos priistas lo quisieron”.

“No me dijo nada cuando era Secretario de Gobernación, creo que está dolido porque él quería verse en la boleta presidencial y no pudo, creo que como anda de candidato anda buscando reflectores, pero creo que su amargura le gana, creo que es una persona que tiene un hígado negro, que no pudo lograr ser candidato del PRI”.

Además, criticó al ex Gobernador de Hidalgo por la inseguridad que vive el país actualmente, porque –de acuerdo con “El Bronco”– cuando fue Secretario de Gobernación no hizo nada por cambiar la situación.

“Creo que escupió para arriba Osorio Chong, él fue Secretario de Gobernación y él es el responsable de la inseguridad qué hay en el país, creo que se quiso justificar pero hacerle caso no me llevará a nada, creo que el Sistema Nacional de Seguridad es obsoleto y él lo dirigió por seis años”.

