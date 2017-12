EL INAI dobla las manos: la Ley de Seguridad no implica conflictos por reservar la información, dice

Un día después de que el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) concluyera que Ley de Seguridad Interior transgrede el acceso a la información, su titular Francisco Javier Acuña Llamas reculó a lo concluido por los siete comisionados que toman las decisiones de la dependencia.

“El artículo 9 suscitó entre nosotros preocupación. No rechazo. Porque estábamos confiados de que seríamos probablemente escuchados. Y, eventualmente, atendidos”, suavizó Acuña durante su participación.

Una modificación del Senado de la República haría que la minuta regresase a la Cámara de Diputados, donde ya fue aprobada el jueves pasado.

Tras una petición de diálogo del INAI, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República recibió en menos de 24 horas a Acuña Llamas para hablar sobre las conclusiones de la dependencia sobre el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior.

“La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la Ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”, reza el controvertido artículo.

Sin embargo, el titular del INAI, quien asumió hace siete meses el cargo, no hizo mención directa de la conclusión la dependencia publicadas que dirige, las cual había sido expuesta el miércoles en un comunicado.

El Comisionado Presidente del INAI insistió en que el revuelo mediático fue producto de “la primera etapa de esta minuta, que decía ‘toda’ la información”. Una situación que se modificó previo a su final aprobación en la Cámara de Diputados, dijo.

“Se los decía que a algunos de los senadores que puede no haber estrictamente un conflicto en la redacción así como está […] A nosotros nos corresponde comentar, referir y en su caso desde luego sugerir a los señores senadores”, agregó.

Fue el Senador Benjamín Robles, del Partido del Trabajo (PT), quien leyó la conclusión del INAI sobre el artículo 9 del dictamen de la Ley de Seguridad Interior, la cual señaló a la iniciativa como una que “trasgrede” los principios de “máxima publicidad”, “temporalidad” y “progresividad” de la información.

La postura del titular del INAI fue leída como un cambio de decisión por la oposición. No obstante, la Senadora del Partido e la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña indicó que la reunión no borra la posición de los siete comisionados expresada con anterioridad.

“A mí me parece que mantuvo una posición que no es la que señala el comunicado del INAI. […] Él nos dijo algo que al final no va en consecuencia con los términos del comunicado del colegiado. Y se lo dije. Vas a tener que llegar al Colegiado a informar lo que acabas de decir”, dijo de la Peña.

