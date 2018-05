El Gobierno de la República condena todo tipo de violencia: Peña Nieto

Vivamos con convicción democrática la contienda electoral, enriqueciendo el debate y la pluralidad de ideas, pero siempre sobre la base del respeto y la libertad. Estoy seguro de que todos queremos lo mejor para nuestro país, resaltó.

El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró hoy que “el Gobierno de la República condena expresamente todo tipo de violencia y seguirá trabajando con las entidades federativas y las autoridades electorales para brindar condiciones de paz y seguridad en este proceso electoral”.

Tras recordar que “en los últimos meses, aspirantes a cargos de elección popular han perdido la vida o han sido víctimas de la delincuencia”, el Primer Mandatario señaló que “la violencia por motivos electorales aquí en Guerrero, y en otros estados del país o en cualquier parte de la geografía nacional, es inaceptable”.

“Vivamos con convicción democrática la contienda electoral, enriqueciendo el debate y la pluralidad de ideas, pero siempre sobre la base del respeto y la libertad. Estoy seguro de que todos queremos lo mejor para nuestro país”, añadió.

El Titular del Ejecutivo Federal indicó que “como es natural en toda democracia, las elecciones enfrentan distintas posturas y opiniones políticas. Sin embargo, estas legítimas diferencias no deben provocar encono, crispación social o violencia”.

“Como lo he señalado en otras ocasiones, la unidad nacional también es importante para resolver cualquier reto que pone a prueba nuestro país. 2018 es un año que implica nuevos desafíos. La contienda electoral no sólo definirá el rumbo que tome México en los siguientes años, sino que pondrá a prueba la fortaleza institucional y la madurez democrática de nuestra sociedad”, resaltó.

Al clausurar la Sesión del Consejo Nacional de Protección Civil, en la que entregó el Premio Nacional de Protección Civil 2017, en la categoría Prevención, a la UNAM por la elaboración del Atlas de Riesgos, el Presidente Peña Nieto mencionóe “todos sabemos que las catástrofes y emergencias ponen en riesgo la salud, el patrimonio o la vida de las personas, además de que pueden afectar el desarrollo social y el desarrollo económico de nuestro país”.

Expresó que “la diferencia entre la vida y la muerte, entre un evento menor y una verdadera catástrofe, radica en nuestra capacidad de acción y respuesta ante una emergencia”. Ello, dijo, “en México, sin duda, lo hemos aprendido bien”.

Recordó que “año con año nuestro país enfrenta eventos naturales de gran impacto como huracanes, sismos, inundaciones o sequías, así como accidentes provocados por los propios seres humanos, como explosiones o incendios. Cuando estos ocurren y producen serios daños, se activan las declaratorias de emergencia o de desastre para atender de forma eficaz y rápida a la población afectada”.

Precisó que “tan sólo en lo que va de esta Administración, se han emitido 433 Declaratorias de Emergencia y 177 situaciones de desastres en nuestro país”.

Puntualizó que en el estado de Guerrero “han ocurrido fuertes contingencias, como los ciclones Ingrid y Manuel, en 2013, que devastaron varias localidades del estado. Esas tormentas representaron un enorme reto para Guerrero y para todo el país. El Plan Nuevo Guerrero, lanzado para reactivar la economía y el desarrollo de la entidad da cuenta de su dimensión: en total, se han invertido más de 45 mil millones de pesos federales en obras de infraestructura carretera y eléctrica, en salud, agua potable, drenaje y apoyo a las empresas”.

Para ponerlo en perspectiva, destacó que “este presupuesto invertido en esta entidad es equivalente al presupuesto que tenía el Estado de Guerrero en 2013”.

Agregó que “éste no ha sido el único reto en materia de protección civil que Guerrero ha enfrentado. Hace apenas ocho meses el huracán Max pegó en las costas de esta entidad, desbordando ríos y arroyos, que afectaron a miles de familias”.

El Primer Mandatario enfatizó que el pasado mes de septiembre “sin duda, marcó nuevamente y puso a prueba la capacidad de las instituciones mexicanas en materia de Protección Civil para prestar auxilio a la población afectada en varias entidades federativas, ante los dos importantes sismos que ocurrieron el 7 de septiembre y el 19 de septiembre”.

Indicó que por su alcance y magnitud, “estos sismos cimbraron a todo el país, pero el esfuerzo, la solidaridad y el compromiso de los mexicanos fueron mucho más grandes”.

El Titular del Ejecutivo Federal mencionó que “cada desastre natural o contingencia nos deja grandes lecciones. A lo largo de los años, hemos aprendido la importancia de trabajar en torno a cuatro ejes: planeación, prevención, cooperación y coordinación”.

Destacó cada uno de estos ejes:

PRIMERO: “La planeación nos ha permitido optimizar el uso de recursos y minimizar el riesgo de fallar o de cometer errores a la hora de implementar los operativos que se tienen diseñados para atender a la población afectada. Para ello, en estos cinco años modernizamos el Sistema Nacional de Protección Civil y actualizamos herramientas como el Atlas Nacional de Riesgos, el Sistema de Alerta Temprana y el FONDEN. También creamos este Consejo Nacional de Protección Civil, que suma los esfuerzos del Gobierno Federal con los Gobiernos estatales y el Poder Legislativo, e instalamos el Comité Nacional de Emergencias”.

“No quisiera dejar de mencionar la implementación del número 911 como herramienta para hacer más eficiente la respuesta ante emergencias. Y déjenme darles un dato que llama la atención: desde la puesta en servicio de este sistema telefónico único en todo el país, el 911, puesto en marcha en 2016, los operadores y primeros respondientes de esta línea han atendido ya, a la fecha, más de 200 millones de llamadas”.

SEGUNDO: “La prevención, como la mejor manera de prepararse para evitar riesgos y disminuir daños potenciales. Con la participación de todos, transitamos de un enfoque reactivo a otro que hace énfasis en la prevención. Las escuelas, oficinas, plazas comerciales y los espacios públicos cuentan con planes de emergencia y protocolos de seguridad, que ayudan a disminuir los riesgos. Organizaciones de la sociedad civil como la Cruz Roja, y empresas como la que hoy ha sido reconocida, CINEMEX, merecen también nuestra gratitud por ayudar a difundir la cultura de la prevención”.

TERCERO: “La cooperación con otros países y organizaciones internacionales nos vuelve más fuertes. A partir de las duras experiencias que hemos vivido, los mexicanos aprendimos que la ayuda humanitaria es fundamental para salir adelante, y así quedó reiterado en los sismos del año pasado, donde recibimos el apoyo de más de 500 brigadistas internacionales y generosas donaciones. México siempre estará agradecido con los países y las organizaciones internacionales que nos mostraron su solidaridad cuando más lo necesitamos”.

CUARTO: “La coordinación entre Gobierno, sociedad e instituciones es indispensable para hacer frente a los desastres naturales. El mejor ejemplo es lo ocurrido en septiembre pasado, cuando más de 90 mil servidores públicos, cientos de empresas, y sin duda cientos de miles de ciudadanos se unieron y coordinaron esfuerzos para ayudar a las familias afectadas por los sismos registrados en el mes de septiembre”.

El Presidente Peña Nieto expresó: “de los múltiples desafíos que me ha tocado afrontar como Presidente de México, los terremotos del 2017 han sido de los que más me han conmovido. Fuerealmente admirable ver a toda la sociedad mexicana trabajando hombro con hombro para remover escombros, trasladar víveres y llenar de esperanza a las familias que pasaban por momentos de dolor, de sufrimiento al no saber qué había deparado a alguno de sus seres queridos”.

Destacó que durante los cinco años y medio de su Gobierno, ha contado “con el valioso apoyo de un equipo profesional y altamente capacitado, como las y los trabajadores de la Coordinación Nacional de Protección Civil”. Expresó su reconocimiento a Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, “por el trabajo desplegado para las tareas de prevención y coordinación, y de atención a familias mexicanas afectadas en distintos desastres”.

De manera especial, reconoció y agradeció “la permanente, comprometida, valiente y dedicada actuación que tienen los integntes de nuestras Fuerzas Armadas, tanto del Ejército, como de la Marina, como de la Fuerza Aérea Mexicana, que han estado siempre presentes y actuando en este gran compromiso patriótico que tienen con los mexicanos”.

En el evento, el Presidente de la República tomó la protesta a nuevos integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil, y entregó 5 Menciones Honoríficas a PROINAMEX, por el servicio de video gratuito y en tiempo real; a la doctora Rosalva Pérez Gutiérrez, por su destacada trayectoria en detención y prevención de deslaves, deslizamientos y hundimientos; al ISSSTE, por las acciones del Centro Nacional de Mando y Reacción para las Estancias de Bienestar Infantil; a la Cruz Roja Mexicana de Nuevo León, por el programa “Agente 065”; y a Cinemex, por implementar el programa “Cine Seguro”.