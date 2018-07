El Fideicomiso no es de Morena, y es “aberrante” que el INE siembre imagen de corrupción: Scherer

Administradores del fideicomiso “Por los Demás”, que fue creado para ayudar a damnificados de los sismos de septiembre pasado, aseguraron este día que no tienen ninguna relación con el partido Movimiento e Regeneración Nacional (Morena), aunque muchos de ellos sí militan en el partido.

Desmintieron que la creación y operación del fondo haya sido usado para financiar las campañas políticas y anunciaron que interpondrán una queja ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por considerar que el órgano excedió sus facultades al solicitar interrumpir el reparto de las donaciones.

En conferencia de prensa Pedro Miguel, administrador del Fideicomiso, recalcó que la creación se dio luego de que el INE no permitió a Morena hacer directamente la donación de sus prerrogativas a los damnificados. Dijo que el fondo de abrió a las donaciones de los militantes del partido, así como al público general.

Por su parte, Julio Scherer Ibarra calificó de “aberrante” el fallo del INE porque, opinó, tiene la intención de “difundir una imagen de corrupción” dentro de Morena.

“AMLO tuvo la iniciativa de decir, Morena tendría que darle el 25 por ciento a los damnificados, Elena Poniatowska dijo que era mejor el 50 por ciento. El INE dijo que ese dinero no se podía tocar, entonces dijimos vamos a buscar la manera de ayudar”, dijo Scherer y explicó que fue así como se creó el Fideicomiso para recibir el apoyo de militantes, simpatizantes.

“El fideicomiso no postula candidatos, no apoya elecciones, no es un partido político y la ley establece que Morena no puede dedicarse ni parcialmente a actividades de ayuda, por eso buscamos otra manera”, reiteró Scherer, y explicó que cuando el INE anunció que el presupuesto de partidos políticos no podría donarse a la ciudadanía ellos crearon el fondo, al que legisladores, militantes y ciudadanía aportaron dinero.

Respecto a las donaciones para el fideicomiso Scherer reiteró que no fueron de procedencia ilícita: “Sabemos exactamente de dónde viene la gran mayoría, la parte significativa de ese dinero”, esto en referencia a las donaciones de hasta 50 mil pesos que recibieron, porque, dijeron, los militantes que integran el fondo permanecieron en constante comunicación, mientras que las aportaciones de menor cantidad fueron hechas por ciudadanos dispuestos a apoyar.

Scherer desmintió que en el fondo se hubieran reunido más de 100 millones de pesos, como consta en la investigación del INE, cuando en total fueron cerca de 85 millones 800 mil pesos.

De acuerdo con los militantes, desde el sismo de septiembre entregaron 2 mil 400 pesos a al menos 27 mil 800 damnificados, pero aún hay dinero reunido en el fideicomiso, por ello buscarán que siga operando.

Respecto al domicilio del fideicomiso Bernardo Bátiz Vázquez, integrante del Congreso Nacional Extraordinario de Morena, refutó que se tratara de las oficinas centrales del partido, y defendió “se trata del despacho de abogados de uno de nosotros, un despacho privado”.

Scherer Ibarra, propuesto como consejero jurídico de la Presidencia de López Obrador, recalcó que a la población que recibió recursos sólo se le solicitó haber sido afectados por el terremoto y no se preguntó su militancia. Reconoció que algunos beneficiarios sabían de la procedencia del dinero y que podían donar porque López Obrador hizo pública la creación del fondo, “pero eso no lo podemos evitar, es algo que la gente infiere”.

Muestra de ello fue que vecinos de Jojutla, Morelos, uno de los municipios más afectados por los sismos de septiembre de 2017, aseguraron, en una serie de videos, que sí recibieron un apoyo de Morena para la reconstrucción de sus hogares. Juan Ángel Flores Bustamante, Alcalde electo de Jojutla, difundió varios videos que, aseguró, fueron grabados por vecinos del municipio que recibieron el apoyo del fideicomiso “Por los Demás”. En las grabaciones los vecinos agradecen al partido y a Andrés Manuel López Obrador.

Las grabaciones fueron difundidas esta semana, tras conocerse que el INE sancionó al partido con 197 millones de pesos por el uso irregular del fideicomiso. La investigación del órgano electoral no encontró pruebas de que al fideicomiso haya ingresado dinero público, ni que haya terminado en las campañas, pero la instancia determinó que Morena no puede repartir recursos directamente a la población.

Con 10 votos a favor y uno en contra, el INE acreditó que, de los 78.8 millones de pesos que entraron para dicho mecanismo, 44.4 millones de pesos fueron de aportaciones en efectivo de origen desconocido.

Sin embargo, el pasado 20 de julio, López Obrador afirmó que la multa impuesta por el INE por el fideicomiso “Por los demás”, es “un acto de mala fe” contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), debido a su contundente triunfo en las elecciones del pasado 1 de julio.

En un video que compartió en redes sociales, el político tabasqueño hizo su reaparición pública, tras pasar con su familia cuatro días de vacaciones, y pidió a lo consejeros del INE y a sus adversarios conservadores no ser “falsarios, que no mientan”. También adelantó que el movimiento que encabeza ya acudió al Tribunal Electoral para que se haga una investigación a fondo y se esclarezca el problema.

AMLO explicó que la información para corroborar que entregaron parte del dinero recabado en el fideicomiso a los damnificados de los temblores de septiembre del 2017, sin embargo no pueden hacer pública la información porque prometieron a los beneficiarios no divulgar sus datos personales. Sin embargo, dijo, todo esos datos ya los tienen las autoridades, incluido el INE.

Bernardo Bátiz aseguró que el INE no ha solicitado a ningún integrante del comité del fideicomiso que aclare las irregularidades.

Los que conforman el fondo adelantaron que en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirme la resolución del INE solicitarán un amparo para continuar operando.

